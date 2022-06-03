俄進軍速度遠不及外界預期 然烏克蘭失守只是時間問題？

根據烏克蘭盧甘斯克州州長哈帶（Serhii Haidai）上周四（5月26日）的說法，該州95%地區已落入俄軍控制之中。而俄軍亦基本完成了針對該州南部城市北頓涅茨克（Severodenetsk）的包圍，烏東頓巴斯兩州之一的失守已是時間問題。美國華府智庫戰爭研究所（ISW）上周就曾稱俄軍最近一周奪得的土地，比5月較早前的行動都要多。



「土地失守只是時間問題」本身已變成了烏克蘭方面的最大難題。俄軍兩個月前從基輔周邊撤走、收縮戰線；烏克蘭南部赫爾松（Kherson）的佔領區俄軍也呈現出明顯的守勢；烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）以北的俄軍制止了烏克蘭的反攻之後，也沒有急於奪回被烏軍重新佔領的土地；俄軍本來繞過哈爾科夫，據其南方小城伊久姆（Izyum）向南、東推進，而與南部戰線沿第聶伯河北上會師的「頓巴斯大包圍」，最終也收縮成對盧甘斯克南部地區逐個小鎮小城砲轟爭奪的「小包圍」。收縮戰線的結果是讓俄軍能夠集中火力，而且大大減低了後勤補給的難度。

截至5月27日的頓巴斯前線戰況。圖中右上方三個綠圈正呈現出俄軍對北頓涅茨克（Severodonetsk）的包圍圈。（ISW）

毋庸置疑，俄國的進軍速度遠遠不及外界預期，但烏克蘭軍隊無論得到了多少歐美軍援，無論戰爭意志有多高昂，一直以來也無法扭轉「土地失守只是時間問題」的戰況，除了俄軍主動退卻的戰場外，實際上並沒有大規模透過武力爭回領土。

以拉脫維亞為基地的俄國獨立媒體Meduza上周更引述消息稱，克里姆林宮正在討論重新對基輔展開攻勢，更預計在本年秋天即能獲得「全面勝利」。此消息未必可信，但此類消息在此時流出卻值得參考……

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《烏東俄軍攻勢成形 頓巴斯戰果未解停戰難題》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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