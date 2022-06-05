科技．未來｜DeepMind「通才」AI Gato面世　邁向人類智慧？

科技巨頭Alphabet轄下人工智能（AI）科研公司DeepMind，上月中推出新AI模型Gato，能執行近600種任務。學界對此反應兩極，有學者認為這預示了「人工通用智能」（Artificial General Intelligence，AGI）有望實現；但也有人認為這是過度吹捧。Gato相比過往的AI有什麼特別之處？它是不是AGI？匹敵人類智慧的AI又是否空中樓閣？



懂得玩Atari電子遊戲、為相片配上說明文字、對話聊天、利用機械臂堆疊積木……上月中DeepMind發表的AI Gato，總共能夠執行604種任務。DeepMind形容，Gato是一個「通才」（generalist）AI。

AI「遊戲結束」

Gato跟其他AI一樣以例子來學習。研究人員把海量文字、圖片、按鍵、關節活動等數據，以「代幣」方式向Gata呈現和訓練。Gato的架構與多數現有AI系統沒有太大差異。它跟OpenAI開發的大型語言AI模型GPT-3，同樣是Transformer架構。在2017年，Transformer基本上已經是處理複雜任務時的AI架構必然之選，有能力總結文件內容、生成音樂、分類圖片中的物件、分析蛋白質序列等。但Gato的訓練參數（parameters），比一些只執行單一任務的AI少很多，只有12億，GPT-3有多達1,700億。研究團隊解釋這是刻意，讓Gato能夠實時操控機械臂。

最重要的研究成果是Gato作為「通才」AI。過去DeepMind的AI AlphaZero在學習過下圍棋後，需要先忘記才能再學習象棋。Gato研究的共同作者Scott Reed指出：「大多數現有AI系統，只能每次執行單一任務或在狹窄的領域運作。這研究的重要意義，主要是一個代理人利用一個模型，就能做到不同任務。」

詳細內容請閱讀第319期《香港01》電子周報（2022年5月30日）《DeepMind「通才」AI Gato面世 邁向人類智慧？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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DeepMind「通才」AI Gato面世 邁向人類智慧？