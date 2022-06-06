周報獨家精選｜行會定位是什麼？值得保留嗎？

作為協助行政長官決策的機構，行政會議具備憲制地位和協助決策的權力——行政長官作出重要決策、向立法會提交法案、制定附屬法規和解散立法會前，須徵詢行會意見，再會同行會作出決定。社會對行政會議存有不同想像與期望，冀能協助政府施政達至「良政善治」；然而，政府在修訂《逃犯條例》時錯判社會形勢引發空前管治危機，今年第五波新冠病毒疫情又因防控不力造成9,100多人死亡，凡此種種都令人質疑行會未能發揮應有作用。候任特首李家超揚言強化政府治理能力，他又會否就此改革行會？具體而言，行會到底存在什麼問題，又是否值得保留？

系列報道：

解析行政會議的虛與實

定位不清成員同質 恐陷群體思維陷阱

行政會議的前世今生：從決策權威到人人詬病

內閣制VS智囊制 如何改革行會制度？

政府在第五波疫情中防疫管控的種種錯判，作為協助行政長官決策的行政會議可謂難辭其咎。究竟，現時行政會議的定位、職能及其人員組成分別存在什麼問題？（梁鵬威攝）

國情教育不只教師責任 還須學校、家庭、社會合力完成

鑑於2012年「反國教運動」、2014年「佔領行動」、2019年「反修例風波」都是由青年學子主導，社會不時掀起年輕人國家意識淡薄的討論，而前線教師則被視為未能成功普及愛國教育的一大阻力。立法會上周三（6月1日）通過選委界議員鄧飛提出「優化師資，有效落實愛國教育」議案，其間多名議員對教師的入職、管理、培訓以及失德懲處的力度提出修正。不過，加強師資就能讓愛國教育全面落地嗎？對此，有「愛國學校」之稱的創知中學校長黃晶榕指出，家庭及社會也肩負不可或缺的責任。

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提高老師的品德操守是個好開始，但家庭教育亦需要樹立正確的國家觀念。（Getty Images）

高校學生接連抗議 「打倒官僚主義」敲響警鐘

自上海疫情爆發以來，隨着中國之外的國家和地區接連在傳播力更強的Omicron變異株面前選擇「與病毒共存」，中國鞏固早期的防疫成果，以及維持「動態清零」的防疫政策正在遭遇愈來愈大的考驗和挑戰，加之各地在落實防疫政策時的一刀切、層層加碼、形式主義等問題，更加劇了民眾的反彈和不滿，社會面不斷曝出規模不一的群體抗議事件。

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北大副校長、黨委常務副書記陳寶劍手持喇叭與學生對話。（影片截圖）

戰事超過百日 俄烏之爭已成韌性競賽

本文發表之日，自2月24日開展的俄烏戰爭已持續超過100天。一場外界原認為會以閃電戰形式結束的戰爭已變成了一場持久戰，俄軍緩緩推進，烏方步步力守。在戰事百日大關之前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）就指出，如今有兩成烏克蘭領土已落入俄軍手中，雙方交接戰線超過1,000公里，而在烏東頓巴斯的主要戰場，烏軍每日有近百人戰死、近500人受傷，可見戰爭消耗之烈——值得留意的是，烏方已實行了全國動員，而俄羅斯的動員令則依然留中不發。

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拜登決定向烏克蘭輸出的「海馬斯」火箭發射系統。（Getty Images）

AV2.0技術崛起 自動駕駛終於找到正解？

多間科技巨頭研發多年的自動駕駛技術，近年似乎陷入瓶頸。多數自駕車仍只能在預先熟習地圖的單一城市中有限度運作，也有些「全自動駕駛」不過為輔助駕駛之流，更有些業者已經離場。然而，近來一些較新興的業者如Wayve、Waabi、Ghost等，標榜「自駕車2.0」（Autonomous Vehicle 2.0），試圖以另一種人工智能（AI）進路，突破既有自動駕駛發展困局，受到資本市場支持。到底兩種技術有何差異？AV2.0是否終於能夠令自動駕駛成真？

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Wayve在倫敦路面訓練的自駕車，在另外五個未去過的城市也能同樣成功駕駛。Wayve主張AV2.0才有望大規模實現自動駕駛。（Wayve）

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