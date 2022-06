戰事超過百日　俄烏之爭已成韌性競賽

自2月24日開展的俄烏戰爭已持續超過100天。一場外界原認為會以閃電戰形式結束的戰爭已變成了一場持久戰,俄軍緩緩推進,烏方步步力守。在戰事百日大關之前,烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)就指出,如今有兩成烏克蘭領土已落入俄軍手中,雙方交接戰線超過1,000公里,而在烏東頓巴斯的主要戰場,烏軍每日有近百人戰死、近500人受傷,可見戰爭消耗之烈——值得留意的是,烏方已實行了全國動員,而俄羅斯的動員令則依然留中不發。



如果單看俄烏對比的話,俄方從能源供應、兵源、武器數量、經濟穩定等各個層面都遠勝烏克蘭,後者要打贏這場消耗戰,或者迫使俄方不再求勝而務實求和,只能依賴歐美以不同手段加大這場持久戰對俄方的消耗。

在來自能源的收入佔其政府收入近四成的俄國,能源出口的收益是其命脈所在。根據總部位於芬蘭的能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air,CREA),自俄國2月24日開戰以來,歐盟國家用於購買俄國天然氣、石油、煤炭的開支接近600億歐元,以美元現價計算,相當於俄國去年國內生產總值(GDP)近4%。如果要幫助烏克蘭向俄國施壓,全面的對俄能源制裁是最佳方法。

上周,繼禁絕俄國煤炭之後,歐盟各國經多番爭論也進一步決定禁止海運俄國石油進口,相當於總進口量的七成,而管道輸送的石油雖然獲得豁免,但德國和波蘭皆會主動禁制,因此將會在本年底前將俄國石油進口大減九成。雖然匈牙利等親俄歐盟國家會繼續進口俄油,而且海運石油的靈活性較高,讓俄國能將供應轉運亞洲,但歐盟國家佔了俄國石油出口市場的近一半,同時這次歐盟制裁亦禁止了歐盟企業為俄油船運提供保險,因此俄油轉運將會面對一定困難。

正如在8月才會全面生效的煤炭禁運一般,歐盟禁運俄油也要等到本年底才實施,讓俄羅斯有了超過半年的空檔去調整出口、緩減禁運的經濟壓力,短期內不能影響俄方在烏的戰爭意志,但畢竟石油制裁數個月前,甚至在開戰之初,也幾乎是歐盟的不可能任務,這次制裁的落實無疑展示了歐盟以制裁消耗俄國經濟基礎的決心依然存在。

拜登決定向烏克蘭輸出「海馬斯」火箭發射系統。(Getty Images)

在大西洋的彼岸,經過長時期討論之後,美國總統拜登上周也決定向烏克蘭輸出「海馬斯」火箭發射系統——即M142高機動性多管火箭系統(High Mobility Artillery Rocket System,HIMARS)——其射程可達80公里,是美方此前供應烏方的M777榴彈砲射程的兩倍以上。此火箭發射裝置搭載在戰車上,可瞬速轉換位置,車上可攜帶六枚火箭彈,皆具備GPS定位系統,發射後可由小隊人員在數分鐘內裝填再發。

雖然拜登聲明不會向烏克蘭提供武器攻擊俄國境內目標,美方也強調得到了烏克蘭不會用「海馬斯」作越境攻擊的承諾,這種武器供應的升級明顯將有助烏方在戰場上增加俄軍的消耗,並更有效地抵住俄軍的攻勢,使烏方能在俄方射程之外遠距攻擊後者此刻在頓巴斯戰場上慣用的大炮。

對此,俄國外長拉夫羅夫(Seigei Lavrov)就指摘美方是在「火上加油」,認為這會帶來第三方國家捲入戰事的風險。

俄國外長拉夫羅夫批評美方的做法,認為這會帶來第三方國家捲入戰事的風險。(Getty Images)

當然,「海馬斯」的供應還需要配合起對烏克蘭士兵的相關訓練,不是能在戰場上即時發揮效力的工具。但此刻美國國內已逐漸興起呼籲烏方割地求和的聲音,連拜登上周也不得不在《紐約時報》撰文,間接回應後者此前作類似呼籲的社論文章,這一次武器供應層級的上升也顯示出美國援烏意志未減,繼續不惜冒險探索俄國的底線。

此刻的俄烏韌性競賽,在俄方堅持到底的預設之下,只取決於歐美援手是否無限期伸延下去。雖然這次歐盟石油制裁在艱難妥協中生成,而美國的「海馬斯」輸送也經歷了政府內部與國內輿論的長久爭持,但無論如何這也再一次將對俄施壓升級至此前不及的程度。問題是,隨着俄烏戰爭對全球經濟衝擊持續、烏克蘭戰爭進入常態化、歐美各國的國內議題逐漸變回人民焦點所在,這種升級到底有沒有頂點?而這個頂點又是否足夠扭轉烏克蘭在這場消耗戰中的既定劣勢?

