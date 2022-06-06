轉向「內閣制」還是「智囊制」？ 行會最重要時代已過去？

香港政策研究所香港願景計劃高級研究員林緻茵指出行會廣被詬病作用不大的癥結有二：首先，行政長官並不必然接納行會成員意見，而全體成員亦沒有實際權力約束行政長官，若行政長官一意孤行，只須將理由記錄在案即可，但全體成員卻要為特首決策負責；其次，行會成員權力不一，官守成員擁有政策決策權和執行權，但非官守成員什麼權力都沒有，卻同樣需要為集體決策負責。



她認為，如果行會向「內閣制」轉型，應該區分官守成員與非官守成員的權責，從而強化「行政主導」和「諮詢」功能。例如讓主要官員進行集體決策和問責，而由社會人士組成的特首顧問則不受集體負責原則所約束，可以專注於政策本身。

林緻茵認為，在新選制下，政府應該因時制宜，在行會之外建立一套更有效聯繫議員的溝通方式。（鄭子峰攝）

另一改革路徑，則是參考曾蔭權政府時期的行會，將其定位為智囊機構，由非官守成員主導，大量委任專家和社會人士，審視政策文件，為政策把關。

但林緻茵提醒，行會轉向「智囊制」的關鍵前提是行政長官十分重視行會非官守成員的意見，如果非官員成員認為政策存在問題就不會一意孤行，因為他們的反對可以預視政策或會引起大迴響，相信即使上了立法會也不容易順利通過。

至於向智囊機構轉型是否需要維持集體負責制？林緻茵認為，若行政長官不重視行會成員意見，勉強維持亦並無意義，「又要提意見，提完意見又（行政長官）未必接納，卻要為決策負責任，這樣的設計其實很矛盾。」

詳細內容請閱讀第320期《香港01》電子周報（2022年6月6日）《內閣制VS智囊制 如何改革行會制度？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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