【恩威並施】文化安全與文化藝術

文化藝術本身主要功能是製造及營造文化認同，與及提升整體社會和市民的文化藝術質素。例如日本社會文化藝術興盛，不只是在於精英層面，而是整個社會對文化藝術都有一種追求，日本人聽西方古典音樂和傳統音樂均有一種深度。



日本人學習西方的文化藝術非常透徹，但是不會放棄自己的文化認同，對自身的語言、文字，以至傳統文化，均有着系統性的認知。例如，學習書法是日本小學教育的一個基本環節。

日本漫畫的特色是編劇能力十分強，而編劇能力強正是因為日本社會對文學的要求很高。所以要培養編劇，不是開編劇班，而是開辦好的文學課程。在日本大專裏，文學科仍然是存在的。日本詩歌、散文、小說等，也有不同的出版系統。

文化藝術既提升民智，也可營造具競爭力的軟實力實體，但香港情況比較奇怪，回歸以來並沒有認真做好藝術教育。政府做了四、五份藝術教育報告，卻什麼都沒有執行。藝術教育的缺失導致整個香港社會的藝術水平很低。設立了一座M+博物館推動視覺文化，但是香港人連最基本的西方藝術史也搞不清、中國藝術史也弄不通。隨便找人問一問︰知不知道齊白石是誰？畢加索有什麼代表性的作品？答案恐怕一塌糊塗。

設立了一座M+博物館推動視覺文化，但是香港人連最基本的西方藝術史也搞不清、中國藝術史也弄不通。（資料圖片）

最危險的是香港文化藝術「活動化」，導致大家對文化藝術不認真，而文化藝術不認真，便會構成文化安全。為什麼會構成文化安全？因為大家當文化藝術只是一件很兒戲的事，並不明白文化背後的深層意義及對整體軟實力的影響。大家以為會唱歌、會畫畫的就是專家，所以香港遍地都是文化藝術專家，人人都可以指手畫腳去談論藝術。

這種現象之所以會構成文化安全，是因為若沒有指標品質和系統性論述，大家任由主觀意願、無人駕駛地去評論文化藝術，便會構成很多不必要的問題。低俗傳媒推波助瀾，導致整個社會缺乏文化藝術競爭力。回顧過去，八十年代香港文化藝術最興盛，漫畫、電視、電影、流行文化推陳出新，而不是像現在只追求單一。日本有偶像派歌星，但是一些嚴肅認真的歌手也有很大的市場、也有很大的空間。香港現在流行的MIRROR樂團，背後是不是也有什麼文化含意？

香港很多時候只跟風、跟潮流，並沒有自身的文化認同，就是因為沒有文化自信。同時也因為沒有文化自主，所以很多時候依賴外國人。香港需要透過建立文化認同，提高文化能力，才能說好香港故事，才能說好中國故事。

文化藝術系統裏面有幾個元素，第一就是文化藝術專業教育體系。例如視覺藝術、藝術文學，例如演藝、電影、電視。它和普通學校系統有所不同，是以拔尖、尋找精英及培養精英和有天份的人才為目標的。中小學裏面的藝術教育老師在也要有一個特別的培訓。很多師範大學的藝術系畢業生，本身也是藝術家，他們知道教藝術課程不是辦活動、玩泥沙。

可是，香港總喜歡把藝術教育「玩泥沙化」，於是出現考鋼琴九級的人很多，但是考完九級後根本對音樂沒有興趣的奇怪狀態。當學習藝術不能提升整個社會的文化水平，而只是把藝術定性為沒有發展空間、沒有可能性，造成文化人才、藝術失缺，不能營造一個健全的團隊，便會形成軟實力下降，依賴輸入文化，也就會引起文化安全的危險。輸入文化只不過是一種裝飾品，不是一種真正的軟實力。

除了文化藝術教育體系，博物館、圖書館、藝術空間及展示藝術的空間也很重要，但這方面香港也趕不上鄰近地區。香港的文化藝術仍然停留在辦活動的狀態。看看西九文化區便會知道，整個文化區都不是以香港團隊為核心。而外來的團隊對香港缺乏認識、對亞洲缺乏認識，難以針對香港社會的需要去設計一個符合提升香港文化藝術水平的文化區。以戲曲中心為例，它並不是一個以中國戲曲出發而設計的演藝中心。

文化藝術的功能一是提升社會素質，還有一個是創造社會文化藝術創意的底氣。有了這個底氣，才能抵禦目前社交媒體不同類型的造假，才能有智慧有深度地處理文化安全的問題。文化藝術不應該只是消費活動，而應該是成為提升國民整體軟實力的重要平台。有了這個平台，文化安全才能得到真正的保障。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）