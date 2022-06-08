上周二（5月31日），美國總統拜登與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會面，討論美國及全球經濟，特別應對高通脹的事宜。專家分析指，此舉是為了扭轉了上月底以來市場對聯儲局有機會在9月為加息劃上「休止符」的揣測，同時更是對聯儲局繼續進取加息施壓。



事隔半年，美國總統拜登與聯儲局主席鮑威爾以及財長耶倫再次聚首。（美聯社）

近期市場開始揣測聯儲局有機會放慢加息步伐，一來是基於美國上周公布的核心核心個人消費支出（PCE）通脹數據，亦是聯儲局首選的通脹量度指標，連續兩個月回落。加上中期選舉將於11月舉行，近日市場有一些揣測，認為聯儲局在6月及7月接連加息後，有機會在9月暫緩加息，再觀察屆時的通脹及經濟狀況，同時亦避免加息過急損害經濟，不利現屆政府選情。

恒生銀行首席市場策略員温灼培認為，拜登的言論正是要扭轉上述市場的預期，表明現時的首要任務是力壓通脹，而並非刺激經濟在大選前維持增長。這將令聯儲局面臨更大壓力，透過加息去控制物價。

對於美國通脹前景，温灼培指出，基於現時能源價格仍處高位，如美國天然氣價格處十三年高位，至於國際油價，即便美國現在已經以每日100萬桶的規模，釋放戰略石油儲備，不過油價仍徘徊在110至近120美元水平，相信在夏季歐美出行旺季，能源價格升勢將加劇，因此，他相信美國的通脹很難回落，聯儲局的加息步伐亦將令美元及美債息繼續上揚，估計美國十年期債息將於本月重返3厘。

美國首季個人消費支出（PCE）物價指數終值為上漲3.1%，預期為升2.8%；核心PCE物價指數終值為升5.1%，預期為漲5.2%。（新華社）

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）釋出鷹派信號，支持在「未來幾次會議」加息半厘，強調在美國通脹率降至接近2%的目標前，他仍會維持每次會議加息半厘的觀點。

在遏制通脹的同時避免經濟衰退的問題上，鮑威爾承認，要做到這一點取決於聯儲局也無法控制的因素，包括俄烏衝突下的全球能源市場以及新冠肺炎疫情下混亂的供應鏈。此前，鮑威爾曾在接受媒體採訪時表示，實現「軟着陸」具有挑戰性，而由於過去幾個月的全球性事件，這項任務變得更加艱難。

所謂「軟着陸」，就是央行在經濟過熱後通過加息引導經濟放緩，同時又沒有帶來衰退。歷史上聯儲局加息引導「軟着陸」並不多見。1960至2020年，聯儲局一共進行了11輪加息，其中只有三次實現「軟着陸」，其他八次都出現了經濟衰退。美國前財長薩默斯（Larry Summers）在最近的研究中指出，歷史上高水平的工資通脹與未來一至二年經濟衰退有很高的正相關性：當工資增速超過5%時，未來兩年出現衰退的概率高於60%；當工資增速超過5%，且失業率低於5%時，未來兩年內出現衰退的概率為100%。他由此得出結論，這次「軟着陸」的難度非常大。

在遏制通脹的同時避免經濟衰退的問題上，鮑威爾承認，要做到這一點取決於聯儲局也無法控制的因素。（新華社）

本輪周期下行與以往不同，全球性供給衝擊下，經濟增長與通脹更加難以兩全。聯儲局欲控制通脹，可能需要經濟增長付出更多代價，而這將加劇宏觀經濟金融波動，帶來更高風險溢價。中金公司預計未來6至12個月美國經濟增速將放緩。

詳細內容請閱讀第320期《香港01》電子周報（2022年6月6日）《拜登半年首晤鮑威爾意在施壓 美國經濟會否軟着陸？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。