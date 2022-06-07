王毅出訪背後：南太平洋不再是西方理所當然的後花園

上周六（6月4日），中國外長王毅在其行程最後一站東帝汶結束了受外界深切關注的八國十日南太平洋訪問。在5月26日啟程之初，西方媒體流傳文件，指中國正有意與區內國家簽定安全合作協議。然而，到了行程的「主菜」，即上周一（5月30日）在斐濟舉行的「第二次中國—太平洋島國外長會」，與會各方未有達成明確的合作協議。在中方公布的會後五點共識中也沒有提到安全合作。對此，不少外媒作出了負面評價，彭博社以「挫折」（setback）形容，《金融時報》則以中方被「冷落」（snub）為題。



在這一次訪問，王毅到了所羅門群島、基里巴斯（Kiribati）、薩摩亞（Samoa）、斐濟、湯加（Tonga）、瓦努阿圖（Vanuatu）、巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）和東帝汶。期間，王毅也對密克羅尼西亞（Micronesia）進行了「雲訪問」，並與庫克群島（Cook Islands）和紐埃（Niue）的總理兼外長舉行了視像會晤。

中國國務委員兼外長王毅訪問斐濟，與該國總統卡托尼韋雷（Wiliame Katonivere）在總統府會面。王毅在訪客留言冊留言，卡托尼韋雷陪伴在旁。圖片由斐濟總統府提供，攝於2022年5月30日。（美聯社）

上周一，王毅聯同斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama），在斐濟首都蘇瓦（Suva）主持了第二次中國—太平洋島國外長會。除了會後未見明確成果之外，作為東道主的斐濟「剛好」也在王毅到訪前加入美國5月23日宣布的「印太經濟框架」（IPEF）。

姆拜尼馬拉馬與王毅會面之後的表態也備受關注。他在Twitter上聲言「太平洋需要真正的夥伴，而非超級專注於權力的超級強國」，隨後又轉發了澳洲廣播公司記者Tali Aualiitia的推文，文中稱「如果你需要被提醒太平洋國家有自主性（agency）！中國剛剛擱置了他們提出的地區計劃……太平洋國家正要求霸權（powers）負責」。

會後，王毅則稱：「近期有人質疑中國為何如此積極地支持和幫助南太島國。我願明確告訴大家，中國是一個發展中大國，也是一個負責任大國，我們不僅幫助支持南太島國，也幫助支持非洲、亞洲、拉丁美洲等廣大發展中國家。我們不僅今天如此，過去也是如此。早在上世紀六十年代，中國就勒緊褲腰帶，為非洲兄弟修建鐵路。」他奉勸一些人「不必過分焦慮、過於緊張」。

詳細內容請閱讀第320期《香港01》電子周報（2022年6月6日）《王毅八國十日訪問結束 中國南太平洋外交深耕成形》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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