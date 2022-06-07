國務院刺激經濟33招「欠辣」　會否留有隱患？

「受超預期的不利因素影響，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難。」這是官方對當下中國經濟形勢的判斷。國務院確定六方面33項措施，從財政、金融、投資方面推出一系列措施進行大力度調節。緊接着，國務院召開逾10萬人參加的全國穩住經濟大盤電視電話會議。2008年中央曾經推出四萬億投資計劃抵擋當年次按危機的衝擊，今次33項措施是否能起到同樣效果，又會否留有隱患？



工具能用盡用 無辣招

首先，國務院33招包含六個方面：財政、金融、穩產業鏈供應鏈、促消費和有效投資、保能源安全、保障基本民生。保市場主體，就可以穩就業促消費保民生，這是政策的基本邏輯。但坦白說，這次基本沒有新的辣招，特別是扶持企業部份，工具用盡，但效果不佳。

5月18日，李克強在雲南大學聽取畢業生就業和「雙創」情況匯報。（新華社）

最大工程體現在財政政策方面。就規模來看，留抵退税還是最大的一項。誠然，留抵退稅是一個好政策，但最大的受益者是大企業，尤其是那些周轉較慢的裝備製造業，而中小微企業的受益較少。此外，對企業的紓困，其實最關注的是社保費的減免。然而，社保政策此次「軟」了很多——緩交養老等三項社保費，只緩不免。當然，大幅度免繳無法支持中國社保基金總體的運轉。

其實，這個部份體現出來的是，財政手段、財政工具基本用盡了，不論是中央還是地方，財政壓力都很大。此外，此次也有提到新增融資擔保基金再擔保合作業務規模一萬億元以上，但像這種優惠政策，一般企業很難得到。

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