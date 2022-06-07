人民教育出版社的小學數學教材插圖醜化問題在內地社會一石激起千層浪。上周一（5月30日），教育部稱已成立調查組進行全面徹查，對查出的問題將立行立改，對存在違紀違規問題的責任人將嚴肅追責問責，依法依規嚴肅處理，絕不姑息。調查處理結果將及時向社會公布。同時，教育部已部署開展全國大中小學教材全面排查工作，發現問題立即整改，對存在違紀違規問題的責任人按有關規定嚴肅處理。



目前，關於人教版小學數學教材插圖爭議各種說法和猜測都有，具體情況不妨等教育部的調查。在最終結果出來之前，筆者認為今次事件至少有四個問題亟待釐清。

教材部份插圖畫風詭異、猥瑣，有刻意突出掀裙子、摸胸部、性器官之嫌。（資料圖片）

藝術創作有合理限度的邊界

第一，怎麼看藝術創作自由、大眾審美和教材立德樹人的關係或張力？不論是今次引發巨大爭議的人教版小學數學教材插圖，還是《東方娃娃》原創繪本系列中的一本《流汗啦！》出現「舔汗」配圖，至少從大眾審美和常識理性來看，確實嚴重缺乏美感，根本不像現代人的正常容貌，畫風詭異、猥瑣，有刻意突出掀裙子、摸胸部、性器官之嫌。試想，連許多心智成熟的成年人看到後難免都有明顯的不適感，對於那些心智根本不成熟，理性思辨能力、判斷力和審美都在剛剛形成階段的兒童來說，在接受教育和啟蒙之初，看的便是如此醜陋猥瑣的插圖，會否對他們的健康成長帶來負面影響？會否污染兒童的精神世界？

網絡上有一些聲音說這是藝術家的創作自由，宣稱藝術家有追求自我表達風格的權利。這句話當然是對的，但如果任何事情任何時候都不分青紅皂白地簡單套用藝術家的創作自由來辯解，那恰恰是對藝術家創作自由和藝術本身的褻瀆和污名化。就像人人都有言論表達的自由權利，但是否意味着一個人天天隨意對他人進行語言暴力或人身攻擊，甚至整日鼓吹和煽動納粹主義，嚷着殺人，是正當的呢？

詳細內容請閱讀第320期《香港01》電子周報（2022年6月6日）《教材插圖醜化爭議 暴露四個困擾已久的關鍵問題》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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