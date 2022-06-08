【恩威並施】十八區食物車設計大賽

香港回歸二十五年，需要創造更多發展機會。其中一個可以考慮的短期項目，是由新設立的文體旅局推動「十八區食物車設計大賽」。裏面可以分為︰專家組、學術組、青年組、小學組，在全香港發動香港人的創意，設計不同的食物車，並應該善用康文署轄下的公園與及政府的公共空間、臨時市集，帶動香港飲食業。



現在香港的食物車是根據食物工廠條例而設，所以非常巨大，可以說是全世界獨有坦克貨櫃車級的食物車。根據這種條例批出來的食物車既不便民，也令經營成本大增。一架食物車差不多要二百萬投資。其實食物車的本意就是靈活多元。到過日本、新加坡、泰國、韓國、馬來西亞等地就知道，食物車有大有小，可以是小型的咖啡車，也可以有大型的熱狗車，不像香港這樣劃一格式，窒礙了創意。

現時香港的食物車是根據食物工廠條例而設，一架車差不多要二百萬元投資。（黃寶瑩攝）

文體旅局首個項目應該是帶動香港市民進行一次創意發揮，創造更多的旅遊資源和開發更多和文創相關的產業。文創和飲食不能分開，大家到台北就會發現，那裏很多政府部門和醫院樓層地下都有非常多選擇的美食廣場，夜市也非常蓬勃。

文體旅局應該透過轄下康文署的場地，把年宵花市「恆常化」，不是一年辦一次，而應該一季辦一次。應該更加活躍地去思考香港整個文化文創產業「落地化」，透過「市集模式」去推廣。西九文化區更應該積極參與，帶動這股風氣。

食物車正好可以是一個非常有趣的配套。

食物車的觀念是流動，要流動就不能像目前香港的食物車那樣稱為車卻不是車。食物車需要更新條例，但是在更新條例之前，可以做個設計比賽，讓香港市民集思廣益，發展不同類型的食物車。也可以復古，甚至像以前賣糖蔥餅、龍鬚糖或是飛機欖，一個人掛着一個背包便可以開始做生意。

食物車設計比賽可以有學生組，也可以在校園，例如科技大學、中文大學的校園舉行。為什麼不讓學生組隊設計食物車，並在校內服務同學和老師呢？分佈於全香港十八區的各間中學，也可以在假日開放，進行這些活動。由學生組隊，每間學校設計出具有學校和地區特色的食物車，豈不是一件好事？

透過食物動員香港人是最有效的，因為香港人識飲識食已是全球知名。這方面應該強化，尤其是文體旅局開局之後在旅遊方面需要做大量的工作，而推動飲食文化可以取得效果。

流動小販和流動食物車本身就非常有創意，大家到曼谷與東京就感受得到。YouTube最近也有很多介紹日本不同地區流動食物車大師的影片，有的只賣某一種食物。

香港要復興，首先是令市民有歸屬感，食物車就可以令市民有更加強大的歸屬感。（江智騫攝）

發揮流動食物車創意，也可以復興香港傳統流動小販的精神。以前在戲院門外有很多不同類型的食物車，賣咖哩魚蛋、賣滷味、賣臭豆腐、賣椰汁蔗汁、賣炸大腸、賣燒雞髀雞翼，各適其適，非常精彩！香港要復興，首先是令市民有歸屬感，食物車就可以令市民有更加強大的歸屬感。

推動「全港十八區食物車設計大賽」既可發揮創意、設計，也有文化內涵，又可以培養不同的技術，發展多樣化的食物車。政府部門應該配合，批出更多元化的食物車模式。政策方面，文體旅局應該研究不同城市食物車的管理方法，設立一個有效的系統。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）