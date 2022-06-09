內地多所大學爆抗議事件 學子為何高喊「打倒官僚主義」？

自上海疫情爆發以來，隨着中國之外的國家和地區接連在傳播力更強的Omicron變異株面前選擇「與病毒共存」，中國鞏固早期的防疫成果，以及維持「動態清零」的防疫政策正在遭遇愈來愈大的考驗和挑戰，加之各地在落實防疫政策時的一刀切、層層加碼、形式主義等問題，更加劇了民眾的反彈和不滿，社會面不斷曝出規模不一的群體抗議事件。



5月中下旬開始，引發輿論普遍關注的聚集抗議，來自於北京、天津等地的高校學生。5月15日，北京大學萬柳校區校方在沒有徵求意見和發出書面公告下連夜建牆，將校區劃分成東西兩面，數千名學生居住的萬柳學生宿舍區被圍起，並與教職員區域隔開，原本共享的戶外休息場所劃分了一半給教職員。萬柳校區的教職員和家屬可以自由出入校區，而學生只能留在校區且不能叫外賣，這成爲北大學生聚集抗議的導火線。

北大副校長、黨委常務副書記陳寶劍手持喇叭與學生對話。（影片截圖）

從建議「拆墻」到「打倒官僚主義」

大批學生不滿校方做法，在校內聚集抗議，要求與教職員「同住同權」，或直接將戶外休息場所全部劃分予學生，並在校園內集會抗議，不斷高呼「拆牆」、「拆圍欄」。校方派出多名領導平息事件。北大副校長、黨委常務副書記陳寶劍手持喇叭與學生對話，承諾會為學生解決問題，並呼籲學生先回宿舍，他再走訪各個房間，「請大家有序地回到自己的宿舍，如果今晚，哪一個宿舍我沒有走到，那是我的責任。」陳寶劍要求學生放下手機，「保護北大。」

北京大學事態平息之後，中國政法大學、北京師範大學、天津大學、南開大學等高校亦發生學生群體抗議，與北京大學不滿「建牆」物理隔離不同，後續幾所高校的抗議事由和訴求帶有更大的普遍性……

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