九龍城第十七項重建：打着保育旗號建一堆私樓

市區重建局在上月27日啟動衙前圍道／賈炳達道發展計劃，是九龍城區內的第17個項目。市建局強調該項目的目標是增加綠化和社區設施空間，提升地區歷史和小街飲食文化區特色，紓緩泊車位需求，改善交通和步行網絡，活化復修樓宇，連接啟德發展區等，拆樓建樓不是重點。行政總監韋志成解釋局方要更新市區，「與一般發展商所進行的重建，有根本性的分別。」可是，市建局的規劃佈局和重建手法卻與目標有矛盾，現有社區特色難續，而公共空間私有化亦起爭議。



市建局挑選這地區重建，更是看中這地區的商業回報。過去不少大廈因為鄰近舊啟德機場而設高度限制，導致現時有大量未用的發展空間，因此重建計劃有助局方填回市區更新開支甚至賺取利潤。整個規劃佈局很大程度上遷就住宅大廈和商業設施。項目完成後有七成的樓面面積是住宅，單位達4,350個，平均實用面積400平方呎。只要每個賣450萬元，總數超過195億元，高於市建局預留的150億元開支。

市建局預留逾150億元重建九龍城衙前圍道一帶。（歐嘉樂攝）

說社區特色難續，坊間較多關注重建令原本在這裏居住和做生意的潮汕和泰國人社群搬離九龍城，各散東西。但另一社群也值得關注，就是九龍城街市檔販和附近的商戶。項目完成後，街市和鄰近商戶脫離，難再共聚。

北面地盤的新政府綜合大樓結合了九龍城街市、李基紀念醫局、健康院等政府服務和新設的空中花園，可以體現一地多用。這本來是一件好事，問題是街市不再是這街區的中心，亦不再有水果店、上海食材店、海味店和食肆等商舖圍繞。這街市之所以出名，是因為吸引不少區外客光顧，他們既到街市購買新鮮而且多元化的食材，亦會一同光顧圍繞街市的店舖，有助街市商舖共益。街市重置後縱使有天橋連接主地盤，能夠迎接毗鄰九龍城廣場重建後的住客客源，但商圈始終會被打散，因區外客難再集中一處購物而失去吸引力，商戶失去這批客源，留了小街但留不了小舖，購物以至社區特色恐難回復。

街市搬遷、一地多用，旨在讓出地段興建新私樓。坊間形容九龍城將「變天」，大抵是因為重建規模龐大……

詳細內容請閱讀第320期《香港01》電子周報（2022年6月6日）《九龍城重建 關鍵仍在4350個新私樓單位》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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