【恩威並施】香港故宮不應該收入場費

香港故宮文化博物館即將開幕，館方用支付保險費為由，宣布收120元入場費，合理嗎？香港故宮文化博物館首要處理的是推動香港國民文化教育，這是文化安全的基礎，但一直以來，香港政府都缺乏這個意識。



作為與北京故宮相關的博物館，香港故宮文化博物館必須以推動傳統中國文化為目的，提升香港人對中國傳統文化的認識，尤其應該培養中小學生；讓香港人由小學開始認識傳統書法、哲學、美學等等中華文化基本功。所以香港故宮文化博物館應該長期設定國民文化教育項目。並應在開館之後，讓香港所有小學和中學學生都參觀，成為香港國民文化藝術教育之基地。

香港故宮文化博物館的展示模式應該以建立香港人中華文化基本功為基礎，而不只是變成了一個文物消費博物館。文物消費博物館高消費，每年蘇富比等拍賣行在會展已經有充分的曝光率。現在香港需要的是提升整體香港人對中華文化的認同，這樣才能夠提升香港文化安全。

西九文化區6月7日公布香港故宮文化博物館將於7月2日開幕。（張浩維攝)

故宮文化博物館如何提供文化安全？就是讓香港人對中國文化不會存在誤解及出現對中國文化的疏離感。這正是國民文化教育之必要性。國民文化還可以提升香港人的創意，透過學習書法了解書法的歷史、了解中華漢字之美，透過文字學習文學、哲學等等中國思想，形成一個創意的底蘊。香港也才有機會說好中國故事、說好香港故事。

香港的成功在於能夠吸收中國文化，從而再創新。例如李小龍、金庸等等，由功夫到文學到小說，到徐克的《蜀山》電影，都是經過一個提煉中華傳統文化而現代化的過程。要說好香港故事，首先香港年輕一代要認識中國文化，才能建立以中華文化為本的香港特色，從而有吸引力和作國際交流。

故宮文化博物館應不應該國際化？這並不是一個重點。我相信當初中央支持香港興建故宮文化博物館的對象是香港人，不是國際遊客。中央當然主要希望透過故宮文化博物館提升香港人對中華傳統文化的認識，並應以活潑創新引進不同科技的方法，向市民推廣，介紹中華文化的特色。這是故宮文化博物館的基本責任，而不是用作崇洋媚外的文化消費活動中心。香港故宮文化博物館要創造收入有很多方法，收入場券費是沒有需要的，收入也不是很多，但會令很多市民尤其低下階層卻步。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）