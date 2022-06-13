【恩威並施】救救珍寶海鮮舫

珍寶海鮮舫宣布搬離香港仔，海洋公園不能順利接收，這個消息令全港市民感到十分惋惜。社交媒體也出現了很多各式各樣的建議，有些建議是天馬行空、有些是切實可行的，值得總結一下海鮮舫未來去向有什麼可能性，又可以有什麼用途。

原址保留當然是最好的一件事，因為這是香港仔的一個地標，也是香港的一個地標，也是全中國絕無僅有以七十年代香港雕龍雕鳳大茶樓式華麗格局設計的水上建築。如果原址保育的話，其實中華廚藝學院是否可以接收，把海鮮舫用作分校？那裏既有對外開放的餐飲部分，也有實戰廚房，是一個非常好的學習場所。可以參考法國藍帶餐飲學院的模式。遊客可以來這裏學做中餐、學做點心，也有遊樂部分。

康文署也可以接收，把它改為香港飲食博物館，介紹香港飲食歷史，而且可以提供一條龍服務，看完展覽就地吃午餐、飲下午茶，甚至吃晚餐，可以有歌有舞。還可以把珍寶海鮮舫變成香港仔博物館。事實上，珍寶海鮮舫的面積大，可以做的事情很多，例如改裝為香港電影資料館的一個分館，展示香港電影，畢竟海鮮舫本身就是很多香港電影裏會出現的場景。

周星馳電影《食神》片末的超級食神大賽比賽場地，正是於珍寶海鮮舫取景。（《食神》劇照）

如果不能原址保留，要離開香港仔，那麼附近數碼港在興建第五期，是否可以把海鮮舫拖到數碼港海邊，令數碼港增添有吸引力的賣點？可以做餐飲，也可以做科技藝術娛樂相關的項目。當然帶去海洋公園是最合適的，因為海洋公園本身就需要有更大吸引力，珍寶海鮮舫可令它錦上添花。

海濱事務委員會最近努力開發香港海旁，製造休憩空間。其實有些地段也適合設置珍寶海鮮舫，令市民在海濱暢遊漫步途中可以到珍寶海鮮舫飲個茶，食個包。它甚至可以成為一個海上文化中心。

另外一個可能性是西九文化區，把珍寶海鮮舫帶到故宮文化博物館旁邊，成為故宮文化博物館的分館，做一些非物質傳統文化有關的展覽。也可以在那裏推動更創新的餐飲業。

岸上有小輪碼頭，專門接駁食客登上珍寶海鮮舫用餐；碼頭配合海鮮舫的中式飛檐建築風格。（羅君豪攝）

所以，最重要是想辦法令珍寶海鮮舫留在香港，把它活化成為其他用途的建築，因為它是一個非常好的資本，值得保留下來，尋找新的意義。珍寶海鮮舫本身是一個品牌。它潛在着很多經濟和社會價值，香港不應該這樣放棄它。政府應該積極去做一些事情，令珍寶海鮮舫可以留在香港，把它打造為豐富香港旅遊業、豐富香港社會文化資源的真正世界級的文化地標。

文體旅局成立後，一個首要任務就是去保育這個世界級的文化旅遊資源——珍寶海鮮舫。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）