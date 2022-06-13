李佳琦疑誤踩六四紅線 被封殺還是被原諒？

自6月3日帶貨直播被中斷後，昔日的內地「帶貨一哥」李佳琦再未有公開露面，但在淘寶輸入「李佳琦」，仍可以顯示其早前推薦的產品，作為宣傳之用的個人頭像等亦有不少商舖在沿用。很多知曉「李佳琦到底怎麼了」背後故事的群體，尤其是深諳中國政治紅線的人，已經給出基於以往經驗的判斷：李佳琦基本上「涼涼」了。另一部份不明就裏的年輕人，尤其是李佳琦的粉絲們，則仍在試圖搞清楚事情的來龍去脈。



6月3日晚間9時左右，李佳琦在直播間宣傳聯合利華（Unilever）生產的英國品牌雪糕Viennetta。其間，助手端出一個「坦克造型蛋糕」，兩人表情輕鬆，可直播訊號旋即被中斷。李佳琦第一時間在微博發文，稱直播遇到「後台技術故障」，兩個小時後又再度發文致歉，稱「今晚因為我們內部設備故障無法繼續直播」、「尚未上播的產品，我們之後的直播中會陸續帶給大家」。此條微博之後，李佳琦迄今再未更新狀態，微博顯示正常，但直播已無法如以往一樣回看。

李佳琦6月3日晚直播時疑似觸犯禁忌，端出坦克車造型蛋糕，直播立刻中斷，他也立刻道歉。（微博@李佳琦）

熟悉中國政治的人都知道「坦克造型」意味着什麼，尤其是直播發生在六四風波周年日前夕，更加劇了此事的嚴重程度。每年的六四周年日前後，中國官方都會加大有關訊息的審查力度，雖然六四風波已經過去三十三年，但在中國官方看來 ，這仍是一個不容碰觸的燙手山芋，任何層面的「紀念」都可能被視為一種不穩定因素，以及對現有政權的挑戰。

對內地的年輕一代來說，很多人其實對六四感到很陌生，不只是因為訊息的不對等，更多是源於不同的成長背景，在中國經濟一步步騰飛的過程中成長起來的95後、00後們，已然對這些歷史遺留問題不太關心……

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