強積金對沖終取消 勞工權益何時能獲政府重視？

立法會上周四（6月9日）終於以72票贊成、5票反對、12票棄權三讀通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，確認香港從2025年起將取消強積金對沖安排。這項拖延近二十年、歷經三屆政府任期的法案最終獲得通過，代表着全港380萬打工仔終於在可見的將來見證這剝削制度壽終正寢，無數打工仔的強積金供款不會再被僱主用作抵銷他們支付遣散費和長期服務金的開支，總算是糾正了多年來的問題。



不過，法例要待2025年方開始生效，屆時政府亦要由生效起計二十五年分別向僱主提供高達332億元的資助，按比例為僱主包底讓其適應新的制度安排。如果我們追源溯始，強積金制度當初的目標是為「就業人士的退休生活累積強積金」，但強積金對沖安排卻是讓僱主反過來可以用勞工的退休保障金支付僱主應付的失業保障金。說穿了，今日方案獲得通過不過是讓普羅市民取回本來應得的保障。更何況，目前通過的方案是政府多番讓步的妥協產物，需要動用公帑為僱主「埋單」，不但對提升香港勞工保障難言有何寸進，這被「偷走的二十年」更只反映香港勞工權益時被出賣的無奈現實。

政府施政思維時有厚此薄彼，勞工權益從來都在政府議程中敬陪末座，打工仔的福祉權益永遠都要再等一下。（資料圖片）

勞工權益不在政府議程之上

事實上，特區政府多年來並非毫無機會糾正問題。尤其是在千禧年打後，香港逐漸出現倒閉潮，僱主以強積金對沖遣散費和長期服務金的情況不計其數。不少慘遭裁員的勞工階層不但頓失依靠，本來應有的失業保障金亦因為對沖安排而出現「一蚊都冇得賠」的情況。當時幾個勞工組織多次要求政府正視問題。除關注問題多年的職工盟李卓人、社會福利界議員張超雄等多次提出取消強積金對沖安排外，工聯會等亦在2007年開始向政府爭取修例，可惜局方卻一直不作正面回應，只表示問題複雜需要諮詢。

後來，積金局在2011年就市民以恩恤理由提前領取強積金進行諮詢，當時議員、學者、報章社評等都批評強積金對沖本末倒置，偏離強積金為市民提供退休保障的目的，提出應同時檢討廢除對沖安排，可惜時任財經事務及庫務局局長陳家強卻以檢討範圍有限而拒絕民間的要求……

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