約翰遜將推經濟改革 能否助他在相位上苟延殘喘？

經過上周一（6月6日）的保守黨黨內信任投票挑戰之後，英國首相約翰遜（Boris Johnson）企圖馬上作出國內政策的大動作，聲言將在未來數周推出一系列應對民生開支高企的經濟改革，希望將國內政壇焦點從「派對門」醜聞以及其本人的下台討論轉移開去。



上周四（6月9日），約翰遜在曼徹斯特西北沿海渡假城市黑潭（Blackpool）發表了一場聚焦各種國內問題的演說，示意要建立一個高增長、低稅的經濟。他首先推出的具體政策針對住屋問題，容許人們使用住屋津貼作置業之用，並承諾擴展社會房屋的購買權政策（類似香港的租者置其屋計劃），又提出被買去的房屋將以一對一的形式由新的出租社會房屋替代，以確保購買權政策不會減少社會房屋的供應。

約翰遜及其妻出席伊利沙伯二世登基七十周年白金禧活動期間曾被噓。（美聯社）

不過這個政策主張很快就遭到外界普遍質疑。一方面，能獲得住屋津貼的合資格人士不能擁有超過1.6萬英鎊的存款，由於房貸通常要求15%的首期，以英國超過28萬鎊的平均住房價格來看，受惠於此政策的人屬極少數。另一方面，戴卓爾夫人時代推出過的購買權政策已證明此等政策將會減少針對低收入人士租住房屋的供應。由於英國擁有物業的人士普遍較傾向支持保守黨，這種鼓勵置業的政策更被評論者嘲諷為製造保守黨選民的行動，而非要解決住屋問題。

新政策劣評如潮之際，約翰遜的財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）更被指決策失誤導致英國政府在加息環境之中要為國債多付110億英鎊利息。而在約翰遜發表演說的同一天，其內閣辦公室一位負責無家可歸者問題的官員，竟在一場在倫敦的演講中以「爛透的」（god-awful）去形容類似黑潭（Blackpool）的地方——這正好與約翰遜政府上台以來推動大倫敦以外「被遺忘」地區經濟發展的政治走向背道而馳。不過，此等負面消息和醜聞大概不會阻礙約翰遜加速推出經濟政策改革的決心——畢竟，其相位正命懸一線……

詳細內容請閱讀第321期《香港01》電子周報（2022年6月13日）《正在垂死掙扎的約翰遜》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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