為何有意義的歷史建築 每次都要靠「搶救」才能保住？

近月本地有一連串與保育相關的議題，有喜亦有憂。喜的是雷生春、香港大會堂和回教清真禮拜堂成為法定古蹟；憂的是珍寶海鮮舫要離港而且用途未明，香港或失去文化地標，而三級歷史建築彌敦道190號戰前洋樓（下稱洋樓）面臨清拆，有保育團體爭取保育。洋樓和海鮮舫兩例令人勾起過往不少特色的私人建築和地標要在存亡之際才惹社會關注，重覆上演保育、發展和私有產權之爭。香港可否逃出怪圈，找出共存之路？



委員會透露近期曾與彌敦道190號業主聯絡，相關歷史建築現時未有即時拆卸風險。（呂凝敏攝）

洋樓在去年3月獲屋宇署批拆卸圖則，社會企業「活現香港」等團體翻查文獻和尋訪原業主後人，發現洋樓蘊藏原業主家庭抗日事迹，印證保衛香港的貢獻，遠超建築特色，加上市區轉角洋樓碩果僅存，爭取古物諮詢委員會改評一級歷史建築。香港大學建築保育系副教授李浩然接受報章訪問時稱洋樓有條件升級。古諮會在上周四（6月9日）開會後表示正在研究新資料，並指建築物現時未有即時被拆卸的風險。

民間參與匯集歷史避免「走寶」

其實，政府可撥款資助民間團體為歷史建築進行覆查，範圍不只限於那千多幢，而是全部8,800幢。相信在匯聚民間智慧後，定可揭出更多建築物背後鮮為人知的香港故事。

更重要的是，有了事先的覆查，若然真的發現建築物有更高價值，古諮會可以適時調升其評級，政府和民間亦可以提早與業主商量保留、活化建築，不用到樓宇面臨清拆前才急於商討評級。

詳細內容請閱讀第321期《香港01》電子周報（2022年6月13日）《歷史文化地標 莫待最後關頭才搶救》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第321期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

透視中概股退市風波：中美金融戰火不斷 香港角色何在？

取消強積金對沖 被偷走的二十年

歷史文化地標 莫待最後關頭才搶救

小事變大事 李佳琦事件考驗中國治理彈性

正在垂死掙扎的約翰遜

從放牛娃到造星：李書福進階之路的改革開放縮影

固態電池邁向生產 可令電動車更普及