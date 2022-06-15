通脹危機影響全球 香港如何降低壓力？

眼下通脹已經成為全球經濟面臨最大的問題，負責控制通脹水平的各國央行亦都承受着極大的壓力。一方面，央行如果要控制通脹，只能通過加息或縮表等方法緊縮貨幣政策；但另一方面，過度緊縮又可能會引起經濟衰退，這使得很多先進國家的央行不得不面對艱難的抉擇。



現時廣泛而持續的通脹卻有着非常複雜的原因，並非單純由新冠疫情後極度寬鬆的貨幣政策造成。即使不同國家的央行在應對通脹的取態各自有異，但本質上其實都並沒有正視通脹構成的根本原因。各國政府因為不同的政治盤算而不願正視問題，結果將控制通脹的所有責任幾乎都推到貨幣政策及央行之上，最終很可能以災難的方式結束。

美國5月消費物價指數(CPI)按年飆升8.6%，再創40年來新高，開始有大行估計美聯儲將加大加息力度。

通脹非單純因貨幣政策而起

貨幣政策對於通脹的影響是妙微的。簡單來說，貨幣供應增加了，假如貨物生產的效率不變，那物價自然上升，因此貨幣增加速度太快自然令通脹速度愈快。在這種情況下，控制通脹最好的做法是收緊貨幣供應，那無疑是央行應該及有能力做的事。不過，通脹也可以由貨物供應端出現問題而引起。如果貨物的供應減少，但貨幣供應不變，物價一樣會上漲。此時，央行亦可以減少貨幣供應以令其與物品供應的減少速度相等，藉此控制物價。兩者乍看之下得到相同的結果，但後者顯然是一種自欺欺人的做法。

假如問題只出在貨幣供應上，減少貨幣平抑物價後，所得到貨物是相等的，也就是基本生活沒有改變。但當貨物供應減少時，同樣的做法也會平抑物價，但得到的貨物仍然是減少，那代表生活質素會隨之下降。例如，有10個人、10元和10個糧食，10元可以買到10個糧食，平均價是1元。假如市場上的貨幣變成了20元，那理論上糧食就會賣到20元，每個平均價是2元。這就是由貨幣供應所造成的通脹。這時把20元回復到10元，就可以阻止物價上脹，10個人照樣可以用10元買到10個糧食。但假如是糧食少了，變成只有5個糧食，10元只能買入5個糧食，平均價也是2元。此時將貨幣供應減少至5元，就可以將物價拉回落至平均價1元。兩個情況不同的是，後者只是減少了購買力以配合下降的生產力，10個人由原本享用10個糧食，變成只有5個糧食，又怎會不影響生活質素呢？

詳細內容請閱讀第321期《香港01》電子周報（2022年6月13日）《單靠貨幣政策無法化解當下通脹危機》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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