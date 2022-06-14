【恩威並施】深港同城化由港鐵開始

香港和深圳發展更密切關係是不能避免的。發展新界東北目的就是要和深圳建立一個更密切的合作關係，而這個更密切的合作關係也可以帶動香港和深圳有更大的互動和發展。

目前最重要的是港鐵如何直通到深圳。港鐵直通深圳，變成深港地鐵網，應該是深港同城第一步要做的。政府應該研究把香港鐵路系統和內地對接，讓香港和深圳地鐵結合。

隨着科技發展，一地兩檢通關這個概念必然是不能避免的現實。香港是中國這個國家的一部分，推行一地兩檢根本不是一個什麼大問題。而且深圳已經變成國際大都會，很多跨國企業和國際科技公司在深圳設立辦公地點和發展空間。一些中小企，例如公眾集資平台Kickstarter和很多初創公司也在深圳設立開發基地，利用深圳的科技優勢推動產業發展。

深港同城對香港有很多好處。香港要發展產業，必需要借助深圳的力量。（資料圖片）

所以深港同城對香港有很多好處。香港要發展產業，必需要借助深圳的力量，結合深圳的能力，帶動香港人流進入深圳發展是一個方向。

試想想，未來我們若可以乘搭港鐵直達深圳南山區，會是多麼的方便。而且也為香港製造另外一個新的資源，就是房屋資源。一些香港房屋問題及產業發展問題，可以透過打通港鐵經脈進行。因此，港鐵未來的鐵路策略，應以和內地對接、和內地建立互聯互通的系統為核心，港鐵成為其中一個部分。

高鐵就是另外一個故事了。提高高鐵效率，也應該借助深圳。例如如何讓港鐵直通深圳北，香港人不用到西九龍站搭高鐵，可以直達到深圳北站再轉乘高鐵。深圳北高鐵站選擇比香港西九站更多、班次更密。它對促進香港兩地人流發展，更有策略性的意義。

那麼如何推動？未來新的發展局需要進行研究和帶動。港鐵自身也應該有一個整全的深港同城策略。深圳地鐵和香港地鐵，早期都是由香港人員協助興建的，所以本身的DNA一樣。要推動這個發展應該沒有什麼困難，只是一個政治政策問題。這一方面，新的政府必然可以配合，並應該加大力度，在深港同城方面作出系統性的佈局和策略，訂明未來五年如何進行。當中，推動香港港鐵和深圳地鐵的結合，是一個必然的選項。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）