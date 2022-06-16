【恩威並施】港大建築學院院長係邊個？

香港大學醫學院院長梁卓偉，在香港基本上人人認識，尤其疫情發生後梁卓偉經常出現，透過科學數據去說明香港疫情的情況及解決方法；梁卓偉還擔任過政府官員。像這種擁有和公眾溝通的能力及專業背的學術領導，正正是香港需要的。



香港大學有很多院長，醫學院院長和市民互動比較多，但是其他學院也和社會民生相關，例如建築。香港房屋問題嚴重，可持續發展、城市規劃、劏房等等問題都和建築規劃相關，但是大家知道港大建築學院的院長是誰嗎？他有出來發表過關於香港規劃、可持續發展和房屋問題的意見？他是誰？

最近，我作為港大建築系舊生，收到一個聯署聲明，要求港大校長張翔先生停止和一位名叫偉仕達（Christopher John Webster）的院長續約。這人是誰？原來他已經當了十年的港大建築學院院長。十年時間一點都不短，但是他對香港有什麼貢獻？他在學術上又有麼成就？我到網上查一查，都是典型的與國際排名相關的論文，但是看不到他對香港問題有什麼研究，也沒有看見他參與過任何相關的討論和分析。可是，如果他在建築學院裏不研究現實問題，這個建築學院又怎麼會對香港發揮功能？

港大建築學院院長偉仕達。（港大網頁圖片）

哲學系研究哲學問題可以天馬行空，藝術系也可以天馬行空，但建築學院一定不可以離地。建築學院應該切實實地建立和社會對接的基礎，尤其是和政府政策對接。它應該擔當政府智庫的角色，而不是只滿足國際排名。追逐國際排名的惡果是令港大離地。難道因為港大位於堅尼地城附近，所以就以為自己真的是「堅離地」？

這個院長最近聽說要續約兩年。為什麼在李家超政府成立的時候，要和一個年薪幾百萬，但看不出對社會有何影響的人續約呢？我相信港大需要向社會交代。港大拿的是公帑，不是私人的金錢，不是私立大學。就算私立的日本早稻田大學，他們的建築系院長也是一個實踐型的建築師，也有着實踐的經驗。日本的大學是實踐和學術並重的。不像香港這樣大玩學術排名遊戲、弄一大堆論文卻對社會毫無貢獻，一所非常昂貴的國際排名高的學院，對社會有什麼好處？

港大應該檢討一下聘任院長的過程和續任的理由。港大醫學院在梁卓偉領導下發揮了很積極的作用，袁國勇等專家也是土生土長的香港人，對香港有感情和理解。他們走出來說話是有感情、有見地、有知識的。

港大校董會也應關注這件事——為什麼有一群舊生要聯署不支持一個院長續任，而這個院長做了十年，業界卻不知道他是誰？社會也不知道他是誰？浪費納稅人金錢是不應該的。港大必須向公眾交代聘請院長的方法、過程與及理由。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）