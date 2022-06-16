日媒稱日將派現役自衛官駐台 真正目的想拉美國落水？

就在此前四方安全對話（Quad）於日本登場，美國總統拜登一句「願軍事防衛台灣」引起地緣政治軒然大波，以及「亞洲版北約」之說甚囂塵上之際，日本《產經新聞》6月4日刊發獨家報道，指日本政府鑑於中國在台灣周邊軍事行動日益頻繁，有意最快在今年夏天派遣防衛省現役自衛官常駐台灣。倘若屬實，這將是日本首度派遣現役自衛官駐台。



該獨家報道指出，日本政府與執政黨內部有聲音認為，由於北京對台軍事動作頻頻，為了加強資訊情搜，與台灣政府交流訊息，考慮派遣一名防衛省現役文官常駐台北，與既有的「安全保障擔當主任」合作。

因應台海局勢升溫，日媒報道日本政府計劃派遣一名防衛省現役官員常駐台灣。圖為2021年台灣立法院台日交流聯誼會成立大會。（資料圖片）

這則消息廣受台灣媒體轉述，不少人士為此喜上眉梢，視為日本「協防台灣」甚至是台日軍事合作「抗中」的「好苗頭」，還有看法推測日方有可能派出高階將官赴台出任該職。包括《產經新聞》自家記者、台北支局長矢板明夫亦在臉書發文，以斬釘截鐵並帶着振奮自信的語氣，強調「日本政府其實早就認識到了這件事的必要性」，從而以三大理由改弦易轍：一是來自日本民間的壓力，二是來自美國的壓力，三是日本在俄烏戰爭之後與中國站在兩個對立陣營，日本已不太顧慮中國的感受。

不過，相較於過往美日在台灣問題上的各種政治動作，今次兩岸政府的反應都不大。台灣官方對此格外低調，台外交部上周二（6月7日）回應，由於事涉日本政府內部作業，因此不作評論；台防部亦持相同理由，不予評論。大陸方面，除了涉台媒體陸續刊發評論文章加以調侃嘲諷之外，外交部、國防部和國台辦則未有表態。

事實上，刊出該則獨家報道的《產經新聞》在日本媒體光譜上，屬於日本保守派經常對外釋出消息的管道。「日本戰略研究論壇」（JFSS）高級研究員廖雨詩分析，這次的事情基本上是日本保守派的操作，也就是以日本前首相安倍晉三為首的這些人……

詳細內容請閱讀第321期《香港01》電子周報（2022年6月13日）《日本派現役自衛官駐台的虛實 台灣何須隨右翼政客起舞？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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