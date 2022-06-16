需求收縮、供給衝擊和預期減弱 中國如何對經濟困局對症下藥？

救經濟是近月來從中央到地方，從高層到社會的最大共識。「受超預期的不利因素影響，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難」，對於目前中國經濟面臨的挑戰，中央將其歸納為需求收縮、供給衝擊和預期減弱。局面之複雜，是過往經濟下行期不可比的。針對中國經濟運行面臨的困難與問題，財政扛了大旗。財政發力極為必要和緊迫，但是，發多大力、向何處發力、如何發力，須在準確研判問題的基礎上，對症下藥。



如今中央給出積極的財政政策反映出一攬子特徵，包括減稅、退稅、延緩繳費、專項債券、融資擔保等，希望通過多管齊下的政策效應下，將進一步增強市場信心，助力穩住經濟基本盤。然而，所謂「一攬子」政策不新不辣，而效果層面上看也是微乎其微，只能說起到「托底」作用。緣何如此？一言以蔽之——財政這次還是用了「老方法」，然而，時也勢也，老方法無法解困局。

受新冠疫情衝擊，中小企業面臨更大的資金和經營壓力。（新華社）

所謂「老方法」，最主要體現在了兩個方面。

第一個方面——大規模增值稅留抵退稅。這是應對經濟下行壓力、穩定宏觀經濟大盤的關鍵性舉措。統計顯示，4月1日至5月16日，共有9,796億元（人民幣，下同）留抵退稅款退到企業賬户，再加上一季度繼續實施此前已經出台的增值稅留抵退稅老政策1,233億元，已有11,029億元退稅款退到了納稅人賬户。受近期新冠肺炎疫情衝擊的影響，中國企業面臨更大的資金和經營壓力，留抵退稅的支持行業範圍與支持額度同步增加，更大力度的減稅降費自然可以一定程度的幫助企業紓困。

減稅降費是中國政府絕對可以誇耀的政績。然而，如今諸多企業所面對的直接問題是，根本無法繳納上稅款，如何做到先繳再退呢？李克強總理答記者問時最令人感動的一句話是：「市井長巷店鋪林立、熱氣騰騰，那就是熙熙攘攘的人間煙火。如果關門了，那可不是大吉，老百姓生活都會受到影響。」然而，總理可知，這些市井長巷裏的店鋪，有多少可能根本繳不上那筆稅款？有多少等不到政府退稅，可能就要關門大吉了？

詳細內容請閱讀第321期《香港01》電子周報（2022年6月13日）《財政如何發力才沒有錯付？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第321期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

透視中概股退市風波：中美金融戰火不斷 香港角色何在？

取消強積金對沖 被偷走的二十年

歷史文化地標 莫待最後關頭才搶救

小事變大事 李佳琦事件考驗中國治理彈性

正在垂死掙扎的約翰遜

從放牛娃到造星：李書福進階之路的改革開放縮影

固態電池邁向生產 可令電動車更普及