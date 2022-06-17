俄烏戰爭引發全球糧食危機 黑海走廊開通遙遙無期？

上周三（6月8日），俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）訪問土耳其，與土國外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）討論烏克蘭穀物出口的相關問題。根據聯合國旗下的世界糧食計劃署（WFP），烏克蘭的糧食生產足夠四億人所需，而烏克蘭此刻的危機可能造成額外超過四千萬人面對糧食安全問題。由於烏國糧倉正堆積着前一季的收成未能出口（當前的出口量大約是戰前的兩成），新一季的收成可能無處安放，這將進一步打擊未來的播種量。烏方認為這個問題需要在兩個月左右的時間內解決。



此前，聯合國曾經提議於黑海開通糧食走廊，讓烏克蘭經此出口穀物，既緩解全球糧食需求壓力，也避免烏克蘭農民血本無歸。恰武什奧盧認為此提案合理可行，但也表示，莫斯科與基輔必須為此進行談判，才能突破眼下困局。

5月5日，在烏克蘭南部城市馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，煙從鋼鐵廠內升起。（美聯社）

2月24日俄烏衝突爆發後，為反制西方制裁，俄羅斯在黑海和亞速海海域封鎖了數百艘載有烏克蘭出口糧食的船隻。就戰前經濟數據觀之，烏克蘭是世界第五大產糧國，其國內生產總值（GDP）有10%來自農業和食品部門，所出口的小麥和玉米更有90%以上通過黑海港口運輸，俄方此舉確實扼住了烏克蘭的經濟命脈，也連帶衝擊全球糧食安全。

雖說5月16日亞速鋼鐵廠戰鬥人員投降後，俄方便開始清理馬里烏波爾（Mariupol）港周邊地區，檢查了超過150萬平方米的水域，同時清除亞速海海岸線上地雷，並在5月25日開闢通往黑海的海上走廊，允許外國船隻駛離馬里烏波爾港，但赫爾松港、尼古拉耶夫港、切爾諾莫斯克港、奧恰科夫港、敖德薩港、皮夫登尼港等地水域仍遭封鎖，單憑馬里烏波爾一港實在獨木難支。

此外，儘管歐盟與烏方嘗試借陸路運出糧食，成果卻不甚理想……

詳細內容請閱讀第321期《香港01》電子周報（2022年6月13日）《全球糧食危機將至 黑海糧食走廊依然困難重重》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第321期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

透視中概股退市風波：中美金融戰火不斷 香港角色何在？

取消強積金對沖 被偷走的二十年

歷史文化地標 莫待最後關頭才搶救

小事變大事 李佳琦事件考驗中國治理彈性

正在垂死掙扎的約翰遜

從放牛娃到造星：李書福進階之路的改革開放縮影

固態電池邁向生產 可令電動車更普及