科技．未來｜固態電池邁向生產　可令電動車更普及？

上周美國電池公司Solid Power透露，其研發的固態電池（solid-state battery）已展開試驗生產，預計本年稍後可向寶馬（BMW）、福特（Ford）等合作汽車品牌提供電池測試，甚至2024年量產電池。到底固態電池相比傳統鋰離子電池有何優勢，吸引一眾車廠押注？這種技術可否令電動車進一步普及？

日本Sony集團在上世紀九十年代初首次把鋰離子電池（lithium ion battery）商品化。自此，鋰離子電池成為了手機、相機、手提電腦、攝錄機、遊戲機等，各種可攜式消費電子產品的標準配備。到近年，鋰離子電池雖然支持了電動車發展，但似乎也開始看到了這技術在應用上的限制。

突破現有鋰電局限

鋰離子電池的一大限制，在於它的電解質。電解質的作用是允許離子在電池兩之間游走，實現充電和放電。至今，鋰離子電池都是使用液態的電解質，佔位而笨重，局限了電動車每次充電後的續航距離。

儘管近年鋰離子電池的能量密度和壽命都因為工程上的進步而穩步上揚，但有些科學家認為，在電池構造沒有改變下，鋰電子電池的性能或許已經「見底」。此外，液態電解質易燃，構成火災等安全風險，去年通用汽車（GM）便因此大量回收了旗下汽車品牌Chevrolet電動車款Bolt。這兩點是目前不少人對於電動車仍然卻步的原因。

目前電動車相關業者正從不同途徑試圖解決這些問題。有些如電池巨頭中國寧德時代（CATL）和韓國LG新能源不斷研究改動電極金屬的成分和比例，以改變電池化學的方式來提高電池性能。

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