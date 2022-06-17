【恩威並施】香港大學建築學院院長的條件

香港大學作為香港最高學府，歷史最悠久，而成立港大之初心——「明德格物」，也是為中國現代化提供服務，培養人才。港大多年以來都是扮演發展和培養人才的角色，對推動中國文化不遺餘力。國學大師饒宗頤便和港大有着非常密切的關係。上世紀七十年代，港大藝術系有幾位教授是故宮專家，在胡菊人《百姓》雜誌內經常撰寫專欄的莊申教授，也是一位傳奇人物。



港大百多年歷史裏培養出許多非常有趣的舊生。其實港大本身早期的設計類似牛津劍橋式的學院制，有着一種精英教育的特色。回歸之後，鄭耀宗校長曾經想進行改革深化和中國文化的關係，但是在未開始之前，已經被政治事件拉下馬。

回歸後，本來應該加強港大推動中西文化學術的角色，可惜香港政府政策卻是推動國際排名，要求大學根據英美排名標準，結果出現變質，大學也由洋人洋化主導，而且是追隨單一的英美標準。

港大前校長王賡武、黃麗松都是學貫中西的學者，他們要知道怎樣平衡和營造一個真正中西的環境，但回歸後卻是全面西化洋化。為什麼港大出現「港獨」思想？這就是一個根源。大學只以洋人標準為核心，導致學生們有一種錯覺，以為西方文化比中國文化優秀。恐共的情緒也在這種情況之下慢慢滲透，潛移默化。故此，港大的問題不是換一個校長的問題，而是整個港大必須檢討在文化安全、國家安全大格局下，如何建立一個更正常和更兼容東西方文化的本質。

院長的角色也很重要。找什麼人當院長，要看他是否具備兼容東西方文化的能力。不是說洋人不可以當院長，而是要看他們如何定位，在語言能力上、溝通能力上、專業能力上能否做到一個真正的平衡。尤其當港大要在深圳開拓校園，就考驗院長能否協助建立更有系統，而不是只求收學費的學院。盧寵茂教授在港大深圳醫院做出很好的成績，就是因為他有着東西方文化的本質。

港大多年以來都是扮演發展和培養人才的角色，對推動中國文化不遺餘力。

那麼港大建築學院院長的人選應該如何決定？當然應該找一個真正能夠做好中西對接的專業人士來擔任。香港有沒有？當然有。他不一定有博士學位，但是他可能在專業層面上有很大的成就，又或者曾經在海內外有不同的教學和專業研究經驗，並且和內地已經有一個健全的合作網絡。

建築學院未來的院長要符合幾個條件︰第一，和國內對接的能力和經驗。第二，海外國際的經驗。第三，香港專業執業能力的經驗。香港有這樣的人才，問題是港大高層是否認真對待建築學院的問題？建築學院院長的委任，底線就是能夠營造一個文化安全生態。文化安全不是說盲目效忠服從，而是有能力去營造一個更正常、更多元化的學習研究環境，讓學生們安全地、自由自在地進行學術研究和學習。

2019年的事件已經說明單邊的親英美方式所帶來的惡果，港大必須撥亂反正。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）