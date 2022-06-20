美國是否可能避免經濟衰退？

美國通脹居高不下，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）近日表示，會致力讓通脹從目前的8.6%回落至2%的目標水平。不過，局方需要加息多少才能達到預期結果？能否引導經濟實現軟着陸，還是需要經濟衰退來改變通脹的進程？這是所有人的疑問。



近幾日公布的一系列通脹數據顯示，美國通脹沒有明顯放緩跡象。（新華社）

芝加哥商品交易所CME聯儲局觀察工具顯示，至9月下旬，聯邦基金利率目標區間攀升至2.75厘至3厘及以上的概率達78.3%，意味着在接下去的三次議息會議上，聯儲局或共計加息2厘，即兩次0.75厘和一次0.5厘。

高通脹和聯儲局激進緊縮讓經濟學家憂心忡忡：「現在不是在常規跑道上降落飛機，而是在鋼絲上降落，並且狂風還在呼嘯。」英國《金融時報》與芝加哥大學布斯商學院共同調查顯示，學術界近七成知名經濟學家預估美國經濟明年將步入衰退。

美國財長耶倫早前表示，美國的經濟衰退「並非不可避免」。（Getty Images）

不過，美國財長耶倫（Janet Yellen）早前在一次活動上說，她並不認為衰退即將到來，儘管她確實承認增長「絕對」會放緩。她說：「消費支出非常強勁，投資支出穩健。我知道人們對通脹感到非常不安，這是理所當然的，但沒有任何迹象表明衰退正在醖釀之中。」

詳細內容請閱讀第322期《香港01》電子周報（2022年6月20日）《貨幣幻覺破滅 美國經濟衰退是共識》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。