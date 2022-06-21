陶冬：中國經濟陷「流動性陷阱」　關鍵是恢復市場信心

中國經濟下行壓力加大，中國領導層多次力促「穩增長」；在貨幣政策上，人民銀行通過降低存款準備金率及減息等多種貨幣政策，將貸款利率減至創紀錄低位。不過，從近月的金融數據看到，企業的借貸需求仍低位徘徊。即使5月份的新增貸款數據超預期，但從分項數據看，主要是短期貸款帶動。分析認為企業未敢提取長期貸款，反映對經濟前景乏信心，不願恢復投資。即便是開始鬆綁的樓市，和樓宇按揭相關的居民中長期貸款數據，上月仍然受壓，可見居民尚未重拾入市意欲。



6月20日，人民銀行公布貸款市場報價利率（LPR），一年期及五年期利率皆維持不變，分別為3.7%及4.45%。（視覺中國）

市場關注內地透過減息、降準等傳統金融招數，是否不足以挽救經濟。瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬認為，多年以來，內地政府對經濟的調控方式，主要是管控信貸閘門。簡言之，當經濟過熱時，官方收緊信貸；當經濟下滑時，則鼓勵貸款增長。所以以往對內地經濟政策，坊間有一個描述，是「一管就死、一放就亂」。

然而，現時的挑戰在於，即使人行推行刺激政策，所謂的「亂象」，即是信貸急增的情況，卻未有出現。從現時的金融數據來看，企業需求仍然低迷，這個局面是很多年來不曾見過的。可見，過去政府的鼓勵貸款工具，放在現時經濟環境，效率似乎不高。

問及民間貸款投資低迷的成因，陶冬相信是和經濟陷入「流動性陷阱」有關。他解釋指，這是出自新古典主義經濟學大師凱恩斯的概念，意思是當貨幣環境已經抵達了極度寬鬆的時代，當企業對未來預期出現改變時，央行再怎麼擴張信用，也無法刺激銀行貸款、企業投資、個人消費等。這個可能是現在中國經濟面臨的問題。

陶冬認為，多年以來，內地政府對經濟的調控方式，主要是管控信貸閘門。（張浩維攝）

陶冬以內地近期放寬樓按借貸為例，現時民眾對「樓價只升不跌」的信念已打破了，即使銀行減輕房貸利率，也不足以把消費一下子提升起來。因此，現時要穩定經濟局面，不能單靠任何貨幣政策，關鍵是要恢復市場信心。

詳細內容請閱讀第322期《香港01》電子周報（2022年6月20日）《陶冬：環球經濟處「錯位之年」 中美均面臨挑戰》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。