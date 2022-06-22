政府輕視議會惹不滿　沒有監督如何促進良政善治？

2019年反修例風波過後，中央出手修改香港選舉制度——儘管立法會議席由70席增加至90席，但直選議席由30席減少至20席，而5席的超級區議會議席更被取消——泛民主派幾乎「絕迹」，取而代之的是大量建制新星。按理說，政治二元對立不再，行政立法關係復歸平常，亦無人再以「拉布」阻延政府立法，立法會自然被寄予監督、協助政府施政的厚望。然而，經歷五個月的會期，卻陸續有議員投訴特區政府未能廣納議員意見，而從政府一些操作來看，也難免被人質疑立法會的立法和監督職能似乎正在不斷收窄。



例如，民建聯立法會港島東議員梁熙上月中曾經批評政府習慣「遲交文件」，有時直至開會前一晚才提交相關資料予立法會，令議員不夠時間了解議題，影響會議質量；選委界議員鄧飛亦表示，希望政府以後不要在制訂政策後期才聽取議員意見，而是在草擬過程就應進行諮詢；另有議員向傳媒吐苦水，形容這種做法令議員變成「舉手機器」。

江玉歡表示自己與其他「單丁議員」一樣，要到「非常後期」才知悉政策，只能夠在法案委員會上反映意見，但「無一次肯改，就畀我鬧」。（梁鵬威攝）

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強告訴《香港01》記者，現屆立法會的監督能力有所下降，體現在議員對議題的熟悉程度有限和議會監督空間收窄。

蔡子強發現，隨着某些政策範疇的專家離開議會，暫時未有「立法會新人」具有足夠專業知識能夠填補他們的空缺：「例如（前民主黨立法會議員）李永達，他是公認的土地房屋問題專家。但當泛民議員不在，很多議會新人努力尋求自己的位置，但他們並不『熟書』、很多問題都未能掌握。你會發現每每有相關議題，記者都會轉而詢問本土研究社或其他的公民社會組織，相對於議員，他們更加專業，更了解問題。」

新選制下共有56名「立法會新人」，另有34位資深議員。蔡子強認為這些「舊人」受限於他們的政治光譜，對政府監督有限，「他們似乎局限於狹窄的政治光譜裏，經常有所顧慮：追問某些問題會否讓政府尷尬？會否有損社會和諧？害怕收到『溫馨提示』。」

據他了解，現屆立法會議員不時會收到「溫馨提示」，提醒他們不要與政府糾纏某些問題，或者提醒他們不是時候觸及某些議題，認為某些提問未必有利於社會的和諧穩定。

蔡子強認為，現屆立法會的監督能力有所下降，體現在現屆議員對議題的熟悉程度和議會監督空間的變化上。（鄭子峰攝）

「比如發展北部都會區、明日大嶼，這些都是中央關心的國策。議員追問會否被視為反中央、反政府，不利社會和諧？即使你支持政策，龐大基建工程內部必然存在盲點，需要議員監督，釐清箇中問題，否則會成『大白象工程』。」蔡子強以2014年廣深港高鐵香港段工程超支事件為例指出，「以往泛民議員會在這些盲點和細節上對政府窮追不捨。你提醒他們『放手』，他們反而更是窮追不捨，但未來議會仍會存在這種監督？」

蔡子強形容：「你認為過去的議會有太多『拉布』、太多政治上的詰責，而不是有效地監督政府，促進良政善治。但現在的情形卻恰恰相反，過去的政治詰責全都不見了。」

詳細內容請閱讀第322期《香港01》電子周報（2022年6月20日）《會內抗爭變成會外協商 立法會如何制衡又配合政府？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。