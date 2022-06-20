【恩威並施】香港大學的社會政治責任

香港大學是香港歷史最悠久的最高學府，也培養了大量經濟政治文化的專業人才。在良政善治的新管治情況下，港大應該加強其政策智庫的政治研究角色，也應該研究為什麼「港獨」思想會在港大出現？

李家超政府團隊需要大量研究資源配合，港大要參與國際排名沒有問題，但應該調撥長期資源支援香港政治政策研究。透過學術改善香港社會生態是大學最基本的社會責任和政治責任，港大現在除了醫學院比較貼地和接近社會之外，大部分學院都很離地，只關注學術論文，對社會缺乏積極主導性。他們拿着政府一些研究經費做一些個別項目研究，沒有設定長期研究項目。

例如，在基本法和政治制度上，港大法律學院是不是需要負起更強的主導性，研究在一國兩制下，普通法和內地大陸法出現的各種情況，營造法律基礎？在解決房屋問題上，建築學院是不是應該成立一個以應用政策為主導的一個研究中心或者研究平台？在保育方面，更應該學習新加坡一樣，有一個更完整的文化歷史研究系統和人才培訓項目。

港大是一個非常龐大的機構，它只需要拿出百分之十的資源來推動這種政策研究，便會帶來很大的助力，而且更應該吸引社會各界人士參與這些政策研究。這些政策研究最終可以變成課程，讓香港大學的課程更加「在地化」。在吸收的過程中，更可以帶動更強的應用研究。

港大現在排名全球21，但一間排名21的大學若果不能解決在地的香港問題，這個排名有用嗎？（資料圖片／歐嘉樂攝）

港大現在排名全球21，但一間排名21的大學若果不能解決在地的香港問題，這個排名有用嗎？這個排名的價值有什麼價值？德國很多大學都不參與排名，但是他們對社會有很大的效能，而內地在也在推動不參與英美主導的排名法，而是集中力量做好教學，不是透過出版論文去提升排名，而是建立能夠為社會做事的真正實力。

日本與韓國的大學經常參與政府的政策研究，內地也是一樣，社科院和其他大專院校都有長期的研究課程，舉個例子，香港歷史研究有沒有專項去做？有幾多教育資源？港大應該有一個長遠規劃。港大歷史悠久，當中亞洲研究中心有著豐富的當代中國歷史資源，也可以成為很好的資料素材，給中小學使用。

港大裏面也有教育系，這個教育系在栽培養老師方面，可以怎樣提升質素？怎樣做更多應用研究？怎樣能夠令教師和校長能夠有一個踏實的研究和進修平台？很多事情港大都可以做，但是若果港大只把資源完全集中在國際排名上，而忽視了應用研究和政策研究及人才培養，港大就需要反思。

最重要的是哈佛大學有一間甘迺迪政府學院，港大為什麼不夠成立一個高檔次的公務員學院，像新加坡李光耀公共政策研究中心與及哈佛甘迺迪政府學院一樣，學術結合實踐政治政策經驗。

政策人才需要結合學術智慧、政治觸覺與及組織能力，所以培養管治人才必須是一個團隊。團隊裏面需要分工，而港大正好可以成為提升香港管治能力和培養政治人才的一個好地方。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）