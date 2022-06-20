阻民維權濫改健康碼轉紅 如何讓人信服防疫政策？

最近，河南「儲戶被賦紅碼」事件備受詬病。在二十一世紀的今天，在法治價值日益突顯的當下，竟然出現給維護正當權益的儲戶賦紅碼的咄咄怪事，着實令人震驚。



據澎湃新聞的報道，6月12日，95後的小徐到達鄭州站，出站前他迅速將河南豫康碼綠碼進行了截圖，「因為提前報備過，我都確認過沒有問題的」，但就在車站出站口掃碼後，小徐的健康碼迅速變成了紅碼，前後不過一分鐘，賦碼原因是「正在實施集中或居家隔離醫學觀察的入境人員」。隨即，小徐被帶到鄭州站內的一個紅碼隔離點，被告知要麼立即返程，要麼自費隔離14天。小徐說：「就因為我在禹州新民生村鎮銀行和柘城黃淮村鎮銀行存了點錢嗎？」到了當日晚上10時左右，小徐所在的紅碼隔離點僅剩他和另一位從廣東過來的儲戶，後來有一位女性工作人員來勸導他們相信會處理好村鎮銀行這個事情。從澎湃新聞的報道可知，類似小徐的遭遇並非個例，近日有多位儲戶因溝通取款問題被莫名賦紅碼。

這次河南「儲戶被賦紅碼」，都有一個共同特點，那就是他們早前曾在河南幾家村鎮銀行存了款，但近期一直無法取出，無奈之下，遂前往河南溝通解決，卻突然被精準賦紅碼，頓時喪失出行自由。此情此景，着實荒誕。村鎮銀行面向的多是普通百姓辛辛苦苦勞作和省吃儉用積攢起來的錢，當他們突然發現自己的錢無法取出，前去溝通解決是再正當不過的事情。但令人不解的是，面對人民如此正當合理的訴求，河南一些部門竟然如此濫用權力，出此下策，用紅碼防民……

詳細內容請閱讀第322期《香港01》電子周報（2022年6月20日）《追問河南紅碼防民事件：權力不可任性》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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