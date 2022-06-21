唐山掃黑除惡專項鬥爭「回頭看」已迫在眉睫

河北唐山燒烤店群毆女子案經過持續發酵，在輿情的倒逼下，唐山展開了新一輪的「雷霆風暴」專項行動。雖然目前涉案人員全部抓獲，官方也展示出懲治黑惡勢力的力度與決心，但鑑於該案的嚴重程度和惡劣影響，仍有兩大關鍵問題，需要唐山市給出回答。



問題一：唐山暴力圍毆案中的主犯陳某志、劉濤等人，明顯帶有黑社會團夥性質，為何在唐山市的掃黑除惡運動中成了漏網之魚？

據自媒體公眾號「任易」在《查出了唐山打人案陳某志、劉濤的累累案底》中揭示，主犯陳某志劣迹斑斑，渾身案底，涉及2015年12月非法拘禁案（刑拘在逃）、2017年交通肇事逃逸案、2018年被列為失信執行人、2019年涉及不當得利、2020年再次被列為失信執行人。而另一主犯劉濤，更是能在2015年犯下非法拘禁案後逍遙法外，期間無證駕駛超速肇事導致八車連撞，2018年3月才被拘留，並因為當庭認罪輕判兩年。

如果該自媒體的披露屬實，唐山市有關部門必須就此給公眾一個交代。另據唐山市涉黑涉惡舉報中心工作人員透露，目前公安機關抓獲的涉案施暴者，至少一人有前科劣迹……

暴力惡性事件的發生，將唐山推到了輿論的風口浪尖。（新華社）

問題二：圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門，唐山一個月三次熱搜，當地的治理體系和治理能力出了什麼問題？治理現代化又從何說起？

暴力事件發生之後，黨報官媒紛紛發聲，譴責暴力，並希望有關部門盡快給受害者和民眾一個交代。但在一眾媒體中，黨報《光明日報》題為《圍毆女性、種地道歉、鐵絲鎖門：唐山為何一個月三次熱搜？》的評論尤其引人關注。該時評寫道——案件性質如此惡劣，放在改革開放四十多年的情境下看如此令人震驚，放在掃黑除惡大環境下看更是讓人匪夷所思。因為挑釁社會法治和道德雙重底線，這個案件已經產生了傳導效應，使所有屏幕前的人們感受到了一種劇烈的不安……

詳細內容請閱讀第322期《香港01》電子周報（2022年6月20日）《「雷霆風暴」之外 唐山仍有兩大關鍵問題需回答》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第322期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

當「小政府」遇上「大社團」——香港社區組織能力較弱？

議員勇敢發聲守住限聚令審議權 政府無視議會難達良政善治

減少擠塞要狠 經濟行政手段並重

追問河南紅碼防民事件：權力不可任性

法國國會選舉迎左翼巨浪 是根本改變還是曇花一現？

陶冬：環球經濟處「錯位之年」 中美均面臨挑戰

Google勒令工程師休假爭議 AI LaMDA已有自我感受？