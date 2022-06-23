回看強積金：從港英到特區，至今仍是向商界妥協的產物

儘管香港強積金也是由法定機構管理，但其先天不足被人詬病多年。立法會新界東南議員林素蔚就在辯論「活化強制性公積金」議案時批評強積金存在五大弊病：首先，管理強積金的私人公司收取行政費過高；其次，經濟波動會影響強積金，打工仔退休金面臨風險；再者，強積金不能在65歲前隨便提取；另外，強積金覆蓋的人口及其本身的回報並不足以形成退休保障；最後是難以管理的問題。



再看新加坡的養老保障制度中有三大支柱，第一支柱就是中央公積金制度（Central Provident Fund, CPF），為整個養老體系的基礎，目前已經涵蓋醫療、住房、投資和教育，是綜合性的社會保障儲蓄制度。中央公積金由中央公積金局專門統一負責，在各方面實行高度集中管理。中央公積金局隸屬於新加坡政府轄下的人力資源部，是具有獨立性、半官方性質的管理機構。

香港強積金管理局是法定機構，但並未主導整個制度。（資料圖片/鄭劍峰攝）

根據新加坡《中央公積金年度報告2020》，截止2020年末，CPF參與人數達到410萬人，佔總人口比例72%左右，而資產總值則達到4,621億新元，相等於2.6萬億港元。香港強積金管理局今年3月的統計顯示，目前本港獲強積金計劃保障的人數約為283萬人，佔總人口數的37.8%。所有強積金計劃的總淨資產值為1.1萬億港元。

對比之下可以看出，在政府強勢主導下，新加坡的中央公積金形成一定規模。反觀香港強積金制度，在成立之初便是政府妥協的產物……

詳細內容請閱讀第322期《香港01》電子周報（2022年6月20日）《香港強積金VS星洲公積金 活化提取之前請應先重新主導退保政策》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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