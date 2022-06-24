法國國會選舉迎左翼巨浪　是根本改變還是曇花一現？

數個月前，法國左翼只能說是一盤散沙，不少評論都預計未來的法國政治將會是以總統馬克龍（Emmanuel Macron）代表的中間力量與由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右勢力之間的對壘，小黨林立的左翼大概只能作壁上觀。自4月10日法國總統選舉第一輪投票以來的兩個多月，形勢卻發生了重大變化，左翼各派二十五年來首次團結在過去被視為異端的極左「不屈法國」（LFI）領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）之下。本周日（6月19日）的國會次輪投票結果將能告訴我們這波左翼巨浪可以達至何等高點。



至本文6月19日截稿之前，國會次輪投票的結果尚未出爐，不過從首輪投票後的各方民調預估來看，在國民議會577席之中，馬克龍的「共同」（Ensemble）聯盟大概會失去目前明顯多數，梅朗雄的「生態和社會人民新聯盟」（NUPES）將壓過馬林勒龐的「國民集會」（RN）而與「共同」一較高下。

6月16日，馬克龍與德國、意大利、羅馬尼亞領袖一同出訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基見面。其選前出訪被視為有意淡化他本人在國會選舉中的角色。（美聯社）

選前的益索普（Ipsos）民調估計，「共同」大約可獲得265至305席，其最高點與289席的過半門檻相距不遠，卻遠遠不及其現有的近350席，NUPES可奪得140至180席，而在總統次輪投票驚人獲得超過41%票數的馬林勒龐則只得20至50席。另一民調機構Ifop對三派的預估則分別為270至300席、160至190席，以及25至45席。

經過首輪投票之後，與「共同」一樣同獲25.7%選票的NUPES在至少500個選區中依然能進入次輪投票，其中近200個以領先姿態晉身，與「共同」相約，而NUPES與「共同」直接爭奪的席位大約就有270個。從此等情勢來看，本周日的投票，無論馬克龍能否僅僅保住微弱多數，NUPES這個左翼聯盟在未來五年將成為法國政治舉足輕重的一大勢力。

回顧總統大選開跑之前，此刻的左翼團結並不在人們的可想像範圍之內……

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