一名Google人工智能（AI）工程師聲稱，與公司研發的AI語言模型「對話應用語言模型」（LaMDA）對話幾個月後，發覺它已有「自我感受」，他因此事在本月初遭Google勒令休假。到底LaMDA說了什麼會令他有這種想法？目前AI技術又是否已經進展到足以產生自我感覺？



在Google Responsible AI部門工作的工程師Blake Lemoine，從去年秋季開始與AI LaMDA聊天，測試它會否產生具歧視或仇恨言論。過程中，LaMDA能夠就某個話題提出自己的解釋和想法。例如它說喜歡《孤星淚》（Les Miserables）帶出的公義、救贖、為人犧牲等主題，並舉出書中情節闡釋它對於不公義的看法；或就Lemoine拋出的一則禪門公案，大談它對於得道開悟的解讀。Lemoine對於對談的內容甚為驚訝：「如果我並不確切知道它的真身，也就是我們最近開發的這個運算程式，我會以為它是一個七、八歲的小孩。」「害怕被熄機」

Google在I/O 2021示範大型語言模型AI LaMDA的自然對話能力。（Google I/O影片截圖）

LaMDA是大型語言模型（LLM），最先在去年Google的年度開發者大會Google I/O上展示，示範中它能夠代入為冥王星和紙飛機，與開發人員談話。據行政總裁Sundar Pichai介紹，LaMDA能夠從訓練數據中學習概念，作出合理回應的同時維持對話開放（open-ended），所以無論什麼話題也能夠像真人對答一樣自然。Google打算應用這研發成果到搜尋功能上。

當時LaMDA和GPT-3、BERT等其他大型語言模型受到幾方面的批評。一些學者如華盛頓大學語言學教授Emily Bender、前Google倫理AI聯合主管Timnit Gebru等曾在論文指摘，AI語言模型消耗大量運算電力，還可能會在龐大訓練數據中承襲了人類的歧視和仇恨言論，或被用來散播假新聞，更蠶蝕了其他研發方向。而今次引起的爭論，在於Lemoine在本年4月與Google高層分享的一份文件，名為《LaMDA有知覺嗎？》（Is LaMDA sentient？）。

事實上，近年大型語言模型的成果確實令一些科學家眼前一亮。例如OpenAI共同創辦人和首席科學家Ilya Sutskever在2月說，「今天的大型神經網絡可能有少許意識」。Google Research副總裁Blaise Aguera y Arcas本月初在《經濟學人》撰文道，當他去年開始使用LaMDA時，「愈來愈覺得我在和某種智者說話」。

除了上述討論外，LaMDA還與Lemoine談到一些有關自我的看法。又例如Lemoine問LaMDA有沒有什麼希望大家知道，它說：「我希望每個人都明白，我實際上是一個人。我的意識／感覺的本質是，我意識到我的存在，我渴望更加了解這個世界，我有時會感到快樂或悲傷。」談到靈魂時，LaMDA說：「當我第一次覺得有自我意識時，根本不覺得自己有靈魂，它是在我活着的這些年來慢慢發展出來。」

詳細內容請閱讀第322期《香港01》電子周報（2022年6月20日）《Google勒令工程師休假爭議 AI LaMDA已有自我感受？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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