【恩威並施】國家安全與城市規劃

李家超六司十五局管治團隊成立，七一後開始運作，首要處理的問題就是規劃和土地問題。規劃土地問題不單只是解決房屋問題，也要解決國家安全問題。最近元朗、屯門、天水圍發生大停電，便顯示香港整體規劃缺乏安全意識。這麼大的地區竟然有一個如此容易被攻擊的漏洞出現，而大停電之後也沒有任何應變機制。負責能源的環境局沒有人出來交代，最後要由保安局局長鄧炳強出來解說。



現在的能源政策由環境局負責，新的環境局又會如何處理呢？若把問題的層次再提高，六司十五局如何佈局？財政司司長未來由黃偉綸副司長統領規劃，那麼他會如何統領？他有足夠的規劃知識嗎？他有智庫團隊去協助制定政策嗎？過去的經驗說明，香港的政務官缺乏規劃經驗和能力，和新加坡比較，香港負責規劃的高層官員也缺乏基本的規劃知識，沒有規劃知識不是一個大問題，最大問題是有沒有一個幕僚制度去支援他們，協助他們作出正確的政治決定？我看不見黃偉綸周邊有這樣的配置。

6月21日晚，元朗朗屏中電電纜橋起火焚塌，導致天水圍、元朗及屯門大停電。（中新社）

香港各所大學不做與規劃相關的政策研究。下一任發展局也是政務官，一層一層數下去，其實香港的規劃仍然是掌控在政務官系統。政務官掌控不是問題，但他們會否有能力去吸收新的知識？過往政務官系統最大的問題是喜歡外判給兩三間英美公司進行顧問規劃，而那些顧問報告其實很多都有翻炒的成份，缺乏深度的創新。香港舊區重建、大型規劃、新界東北發展都由這幾家公司來做，它們也就代替了政府官員。當公務員外判出那麼多顧問工作，為什麼還要加薪呢？

有一些研究必須是官員自己做的，而且需要長期和學術機構合作但是，香港政府和學術機構有任何真正的合作嗎？

從國家安全角度來說，由政務官負責的新規劃團隊能否作出突破？例如是否需要向國家學習如何規劃一個城市，在面對戰爭或者戰亂的時候有什麼應變安排？是不是應該去學習紐約倫敦等國際大城市如何應付反恐等事件？目前香港的反恐工作都交由警務處負責，但是政府高層的官員要有這個政治觸覺。例如現在把所有政府部門都放在金鐘，立法會、特首官邸、政府總部都放在同一個區域，在戰略上完全是錯誤的，是非常危險的一個舉措。金融管理局放在IFC頂樓是另一個錯誤，會構成很嚴重的安全問題。

規劃香港需要有國家安全意識，但2019年整個社會被癱瘓，已經說明現在的模式缺乏這個基礎。保安局長鄧炳強能夠出來交代，但是之後去到真正的規劃，例如負責基建規劃是政府某位工程師，他又會不會有國家安全意識嗎？能否吸收安全意識？

李家超六司十五局管治團隊成立，七一後開始運作，首要處理的問題就是規劃和土地問題。（中新社）

具體來說，六司十五局需要中央提供智庫資源。不可以長期依賴英美顧問公司。並應該透過本地大學，建立香港自身的規劃能力和條件。香港需要建立一個具備國家安全意識的規劃系統，應該向上海深圳這些大型城市學習，了解他們目前國防保安等措施的做法。李家超政府注重國家安全，應該由規劃開始，《基本法》23條立法是重要的，但是規劃問題也非常重要。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）