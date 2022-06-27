「警察成為被批評者」　丹東襲警案輿情反轉的啟示

早前，遼寧省丹東市警方通報「父女黃碼看病被攔後襲警」，但隨着一段9分鐘的完整短片在網上傳播引發全國關注，輿情出現了反轉：原來涉事父女完全是事出有因。與此同時，人們赫然驚覺，自4月24日以來，丹東這座邊境城市已被封控兩個月......



當地公安部門起初在通報中說，涉事父女因其健康碼顯示為黃碼，先後兩次闖卡被執勤民警依法攔停，女子下車與民警爭執，過程中其父上前擊打民警面部，女子因阻礙執行職務予以行政拘留十日，其父因涉嫌襲警罪被採取刑事強制措施。但隨着關於此事的完整影片流出，內地輿情迅速發生反轉，絕大多數人都對涉事父女表達同情。

隨着丹東襲警案所引發的輿論風波，人們發現原來丹東已經被封控長達兩個月。（公眾號截圖）

人們透過影片發現，涉事父女完全是事出有因。老父親郝某成已經70歲，曾在今年4月做過手術，尚在恢復期，近來三叉神經痛發作，於是女兒郝某莉為了帶父親外出看病，6月21日一早便做了核酸，後又拿到社區開的通行證明。本來，據郝某莉的說法，他們「有市內通行證明，前面經過兩道關卡都得到放行」，可在經過十緯路交通卡口時，因為他們是黃碼，被執勤民警阻攔，繼而發生爭吵。無奈之下，該女子計劃上車返回家裏，但執勤民警上前阻止，結果女子被推倒在地，她的老父擊打民警面部，民警倒地的同時詢問同伴「錄上了沒有」。

丹東襲警案作為一起普通的基層警民摩擦，能引發那麼廣泛的關注，足以給各地防疫構成警醒。正如《環球時報》前總編輯胡錫進所說：「在通常情況下，人們都會支持對違法的父女採取法律措施，然而這一次公眾幾乎一邊倒地反對丹東市公安局的通報，警察成為被批評者。」

遼寧丹東女子駕車攜父親看病遭警察攔截，雙方發生肢體衝突。（影片截圖）

過去兩年多來，內地民眾從起初普遍支持嚴格防疫，到如今日益產生分化，不少地方防疫過程中的一刀切、層層加碼已在人心層面造成不容忽視的負面情緒。許多人抗拒的不是防疫，而是害怕防疫淪為一刀切、層層加碼，而正常就醫受阻是人們最反感的一刀切防疫表現之一。如果不能制止防疫過程中的一刀切、層層加碼，人民的耐心和信心便會被不斷消磨。

據「丹東發布」微信公眾號消息，上周五（6月24日）晚間，丹東市政府新聞辦舉行新冠肺炎疫情防控工作第十七場新聞發布會。丹東市長郝建軍在會上表示，疲勞作戰令一些工作人員方法簡單粗放，將深刻反思。

詳細內容請閱讀第323期《香港01》電子周報（2022年6月27日）《丹東襲警案輿情反轉 一邊倒同情涉事父女說明什麼？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。