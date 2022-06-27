大停電政府反應超慢 市民可以如何自救？

元朗朗屏站電纜橋在上周二（6月21日）傍晚起火，導致元朗、天水圍及屯門出現大規模停電，約16萬戶受影響，其中兩萬戶要到翌日（22日）早上才恢復電力，兩天後（23日）的晚上元朗再發生小規模停電。停電十數小時造成的不便或財物損失尚算有限，但各界切勿掉以輕心。政府在今次的應變未臻完善，亟需檢討，市民的備災意識亦可趁機提升，萬一日後發生更大規模，更長時間的停電，我們也能處變不驚。



香港出現區域層面而且長時間的停電，對上一次要數到1984年3月4日，中電青山發電廠三組發電機故障，導致九龍和新界區在當天中午起大停電約三小時，報載除了市民被困升降機和商戶損失生意外，鐵路和交通燈停止運作，啟德機場航班延誤。

環境局副局長謝展寰表示，政府十分關注電纜橋失火事件，已啟動跨部門應急機制，維持屯門、元朗及天水圍地區的緊急服務及醫療服務，並就事件對市民造成不便，感到十分抱歉。(楊嘉朗攝)

不少人直言多年未經歷如此次遍及屯元天的停電規模，但停電其實離我們並不遠。還記得颱風山竹嗎？2018年9月16日，山竹襲港，到處有狂風暴雨兼水浸，巨浪拍打杏花邨，其後多區停水停電，包括塔門、將軍澳南一帶屋苑和上水天平邨，後者部份樓層要在五天後才恢復供電。

相較之下，在屯元天大停電之中，電力公司的責任難免，政府應變和善後安排也有兩大缺失。首先是不動用「緊急警示系統」向市民發布信息。第二，政府高層反應緩慢，而且統籌工作也見混亂……

詳細內容請閱讀第323期《香港01》電子周報（2022年6月27日）《屯元天大停電 政府市民也要長一智》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第323期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

香港需要成為世界級宜居都會

「香港不是殖民地」惹議 做好教育傳遞正確概念

屯元天大停電 政府市民也要長一智

丹東襲警案輿情反轉 一邊倒同情涉事父女說明什麼？

墮落凡間的朱庇特：馬克龍的成功同時是他的失敗

「後羅訴韋德時代」？ 美國貧與富女性的兩種命運

Amazon Alexa重現親友聲音 追憶逝者還是助長行騙？