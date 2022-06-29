【日圓貶值】日本央行為何逆勢寬鬆？

儘管美國聯儲局等主要央行日前紛紛加息，日本央行6月17日仍宣布，將繼續將短期利率維持在負0.1厘的水平，並通過購買長期國債，使長期利率維持在零左右。在美日利差擴大的背景下，日圓正在持續貶值，日圓對美元匯率6月15日一度觸及1美元兌換135.6日圓，創下自1998年10月以來最低水平。日本央行為何逆勢寬鬆？



日本央行維持超寬鬆貨幣政策，主要是為了促進經濟持續復蘇。與其他主要經濟體相比，日本經濟復蘇動力明顯不足。2021年日本經濟在連續兩年萎縮后轉為緩慢擴張，但今年一季度受疫情反彈影響日本經濟再現下滑。

日本央行行長黑田東彥表示，受新冠疫情影響，日本經濟面臨的供給側制約依然持續，生產和出口均受到一定影響。國際商品價格持續高企也令日本經濟承壓。為了支持日本經濟持續復蘇，央行將繼續堅持2%通脹目標，維持超寬鬆貨幣政策，並密切關注國內外因素對日本經濟的影響，如有必要將毫不猶豫推出進一步的寬鬆措施。

日本經濟疲軟，日本央行不敢貿然改變貨幣政策導向。（Getty Images）

有專家對日本央行維持超寬鬆貨幣政策表示理解。日本內閣府經濟財政咨詢會議民間代表、法國巴黎証券全球市場部副會長中空麻奈指出，日本央行確實承受巨大壓力，但如果輕易改變長期堅持的超寬鬆貨幣政策，可能破壞市場對日本央行的信任。同時，歐美大幅加息可能導致這些國家下半年經濟失速，跌入「滯脹」狀態。日本央行這一選擇很艱難，但會堅持下去。

詳細內容請閱讀第323期《香港01》電子周報（2022年6月27日）《日本深陷結構性困境》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。