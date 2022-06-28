墮落凡間的朱庇特：馬克龍的成功同時是他的失敗

回顧2016年10月，馬克龍剛剛成立新政黨、辭任法國經濟部長，開始在媒體上批評其「前老闆」、時任社會黨總統奧朗德（François Hollande）。在一個受人注目的媒體訪問中，馬克龍認為作為「政治的民族」的法國人不能像德國人一樣只滿足於「程序的執行」作為其「國家驕傲」的基礎，法國人需要的不是一個像奧朗德一般的「正常」總統，而是一個像古希臘神話眾神之首朱庇特一般的總統（「président jupitérien」）。不幸地，在6月19日的法國國會選舉次輪投票之中，馬克龍的「共同」（Ensemble）黨團只取得245席，大失超過100席，離簡單多數尚差44席，使馬克龍成為了近廿年來首個缺乏國會多數支持的法國總統。這也是1958年法國第五共和建立以來議席最少的國會第一大黨團。



6月21日，馬林勒龐到愛麗舍宮與馬克龍會面。（美聯社）

失去國會多數的總統

法國總統勝選人往往將國會選舉視作其正式掌權的加冕過程。馬克龍也不例外，在國會次輪投票在即之際出訪基輔，恍惚國會多數已然在握。最終，由極左「不屈法國」（LFI）領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）組成的左翼大聯盟NUPES取得131席，當中「不屈法國」得72席、傳統中間左翼社會黨26席、綠黨聯盟21席、共產黨12席，不過這聯盟內幾大黨未來似也沒有共同行事之意；馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右「國民集會」（RN）取得89席，比上屆大漲十倍，遠較選前預估為佳；傳統中間左翼共和黨則取得61席，可算是保留了一些夕陽餘暉。

這樣的結果讓法國國會看起來就像德國國會一般，分裂成一大堆無法單獨掌權的政團。雖然法國人在4月決定讓馬克龍連任總統，不過國會選舉卻顯示出人們並沒有讓他再做「朱庇特」之意。馬克龍過去五年憑藉國會大多數支持的「一言堂」管治正式告終。

由於法國並沒有像其他歐洲國家一般的多派妥協傳統，其總統更往往被視為「共和君主」（monarque républicain），手握大權，在華貴宮殿中治國，要如何爭取國會支持，將成為被提醒「法國也有議會制」的馬克龍首要面對的難題。

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