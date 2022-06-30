【歐洲央行加息】歐債危機2.0醞釀中？

經過多年的超寬鬆貨幣政策，歐洲央行本月初宣布自7月1日起停止凈資産購買，並計劃7月加息0.25厘，為十多年來首次加息鋪平道路。分析認為，歐洲央行朝着正確方向邁出了重要一步，但必須防范加息可能帶來的債務危機風險。



一直以來，歐洲央行的操作要比聯儲局更加謹慎與克制。去年第四季，聯儲局開始退出寬鬆，但歐洲央行並沒有馬上跟進。

據歐洲央行預測，2022年歐元區通脹率將達到6.8%，2023和2024年將分別降至3.5%和2.1%，均超過2%的預期目標。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）早前表示，預計通脹將在一段時間內保持高位。歐洲央行預計9月將再次加息，如果中期通脹前景持續或惡化，將會適當提高加息幅度。

歐洲央行行長拉加德早前表示，如果中期通脹前景持續或惡化，將會適當提高加息幅度。（Getty Images）

歐洲央行緊縮計劃「官宣」後，在歐洲債市掀起驚濤駭浪，投資者紛紛拋售南歐等邊緣國政府債券，尤其是債台高築的意大利首當其衝。

意大利十年期政府債券收益率自2014年1月以來首次達到4厘，其債務風險敞口的保險成本升至2020年以來的最高水平。歐元區金融壓力的晴雨表——意大利和德國基準十年期國債息差擴大至2.4厘，接近2.5厘的臨界值。其他南歐邊緣國西班牙和葡萄牙的國債收益率，較十年期德國國債利差也達到了2020年以來的最高水平。意大利和葡萄牙的五年期信用違約掉期（credit default swap）上升至2020年以來的最高水平。

多年來，意大利經濟增長乏力，政府債務不斷膨脹，最令人擔憂的是一種被交易員稱為「末日循環」的現象——意大利銀行持有大量政府債券，隨着這些債券的收益率上升，債券價格下降，可能會影響銀行的放貸能力，或威脅到銀行的償付能力，導致違約。

有專家指，歐洲國家可以更有針對性地干預政府債券市場，以防止出現新的危機。（Getty Images）

歐洲央行擔心，當前意大利借貸成本走高，將影響該國政府債務的可持續性問題；同時，政府借債成本還是企業和家庭整體融資成本的底價，這將帶來連鎖反應。

2012年，時任歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）宣布歐洲央行將「不惜一切代價」保衛歐元時，歐洲通脹率為2.35%。當時，歐洲央行祭出前所未有的貨幣寬鬆政策化解了歐元危機。但如今通脹高企，不可能像上次那樣祭出前所未有的貨幣寬鬆政策。

沒有應對工具，加之借貸成本飆升，在這情況下，會否出現歐債危機2.0？

詳細內容請閱讀第323期《香港01》電子周報（2022年6月27日）《貨幣危機魅影閃現 黑天鵝在身邊》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。