科技巨頭亞馬遜（Amazon）上周舉辦了年度開發者大會re:MARS，介紹在機器學習、自動化、機械人及太空中的AI應用研發。會上播放了一條示範短片。一名兒童向熊貓設計款式的兒童主題版本智能音助理問道：「Alexa，祖母可不可以繼續說《綠野仙蹤》的故事給我聽？」Alexa用它預設的聲線回答「OK」，之後就換上了另一把聽起來較接近人類的聲音，朗讀膽小獅尋求自信的情節。



Alexa首席科學家Rohit Prasad在會上介紹，Alexa只需要不足1分鐘的錄音內容，就能夠模仿某個聲線：「我們實現這一點的方式是，將問題定義為一個語音轉換任務，而不是一條語音生成路徑。」

亞馬遜過去已經開發了聲音合成技術，可以令Alexa模仿籃球明星奧尼爾（Shaquille O’Neal）或喜劇女演員Melissa Mccarthy的聲線說話。當時的做法比較落後，需要有人長時間錄下大量的音訊。相比之下，Alexa這項新的聲音模仿功能，據稱是公司基於近年文字語音轉換技術進展，能夠以較少的數據就能生成高質、像真的聲線。

Alexa首席科學家Rohit Prasad在re:MARS 2022上介紹，公司正研發AI重現用家已逝親友聲線，希望藉此加深AI語音助理的「人性」。（Amazon re:MARS 2022 YouTube片段截圖）

例如，他聲稱，這項AI技術進展可以讓消費者與已逝親友維持「持久的個人關係」：「雖然AI無法消除失去至親的痛苦，但它絕對可以令記憶長存……毫無疑問，我們生活在AI的黃金時代，我們的夢想和科幻小說正在成為現實。」目前，亞馬遜發言人拒絕透露這項新功能會在何時推出供消費者使用。

亞馬遜是次公布Alexa的最新功能後，在網絡上也引起不少負評，從社交媒體Twitter上可見，用戶批評這功能「令人不安」、「有病」，或者他們不想要這種功能之類。

這種不安感的源頭，有可能是像澳洲科廷大學（Curtin University）互聯網研究教授Tama Leaver指出，在這類應用上，人類和機器的界線開始模糊：「你不會記得，到底是與亞馬遜的數據收集服務交談，還是與你的祖父母或某位已故親友的聲音交談。某程度上，它有點像《黑鏡》（Black Mirror）的劇情。」

有學者指出，以AI重現聲線牽涉詐騙風險、知情同意、擁有權等安全和倫理問題，在這種技術普及前應及早思考。（Replica）

Leaver還指出，Alexa的新功能，在製作上有知情同意的問題。他說，如此使用逝者的數據「既令人毛骨悚然，也有違倫理，因為逝者本身或許沒有想過，自己的數據會在死後被人如此利用」。美國亞里桑那州大學計算機科學教授Subbarao Kambhampati也同意：「對於悲痛的人，這科技實際上可能有所幫助，就像我們回顧和觀看逝者的生前影片。但這樣也會帶來嚴重的道德問題，例如在沒有死者同意的情況下這樣做可以嗎？」

有些學者和專家則指出，AI仿真聲線可能有安全和道德問題。在安全方面，有人擔心這種技術可被用作冒充詐騙。保安公司SocialProof Security行政總裁Rachel Tobac提醒，社會並未準備好迎接這種聲音科技被不法份子有機可乘的風險：「如果網絡犯罪份子可以透過少量語音樣本，輕鬆而可靠地複製另一個人的聲音，他們就可以使用那語音樣本來冒充其他人，可能會造成欺詐、數據和賬戶被盜竊等。」

詳細內容請閱讀第323期《香港01》電子周報（2022年6月27日）《Amazon Alexa重現親友聲音 追憶逝者還是助長行騙？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。