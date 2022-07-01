【恩威並施】香港故宮不信風水迷信西方

建築師有時候十分被動，業主其實才是真正的建築師。業主決定了建築師的設計方向和定位，因為出錢的是業主。那麼香港政府作為一個業主，有什麼特色呢？回歸以來，香港進入「一國兩制」。我們以為香港文化會回歸，但實際上香港政府似乎患了一種「中國文化恐懼症」，對和中國文化有關的事物都出現抗拒的情緒。最明顯的是香港故宮文化博物館及西九所有工程，基本上是西方化，完全沒有考慮中國風水。



香港故宮文化博物館的設計完全是西方風格，用一種很自我西方形式主義表達，尋求建築外表。當然，最重要的是香港政府容許建築師這樣去創作。香港故宮建築設計以不對稱的方式處理，所有空間出入口都是「偏」左或右，和故宮中軸線觀念完全相反。在功能佈局與及整體規劃上，它又是如何？

公共建築必須要有風水概念。什麼是風水概念？風水不是迷信，而是包含着不同類型的學問，有些和基本環境科學有關，例如風向、水流，山在哪裏？地在哪裏？地質如何？還有些易經玄學部分，是中國幾千年累積下來的知識，不是用西方科學標準可以肯定或者否定的。風水本身和建築學有密切關係。殖民地時期的香港政府建築物（例如早期警局）也有考慮風水元素。

中國建築的精神就是由風水演變出來。整個故宮的設計也是根據風水觀念和佈局設計出來的。中國建築空間的特色就是追求空間，而不是追求外在的標誌性地標式建築。中國很少出現地標式建築，因為中國建築空間尋求「天人合一」的四合空間。透過四合院把天引進到空間裏面。所以中國的空間是營造天人空間，而不是像西方一樣創造人的空間。例如，西方很多大教堂的建築觀念和中國建築觀念便是相反的。

風水的精神是氣、是規矩。北京故宮有着一種規矩，一進紫禁城，層次分明。任何中國建築都要根據規矩，有正門、有一個正道。香港故宮文化博物館缺乏這種規矩觀念。由同一位建築師負責的香港特區政府總部，也有很多不同的人口，沒有一個正門，似乎反映了香港政府「政出多門」的特色.

政府總部開幕以來，香港經歷過佔中、2019年的暴亂。整個政府總部根本沒有從基本的風水和安全角度設計出發。這是建築師的設計錯誤，還是作為業主的香港政府沒有好好研究這些基本的安檢和風水概念？政府總部沒有正門，政府說「門常開」，到頭來變成了怎樣呢？大家可以看見政府總部裏面保安有很多疏漏，停車場有很多入口進入建築物，如何做安檢呢？2019年的事故說明政總基本上是「進攻易、防守難」。

香港文化故宮博物館的設計秉承了政府總部的設計作風，是一個沒有正門的博物館，一個完全沒有考慮風水的西式博物館，故宮文化博物館建築型態據稱是牆身向上斜的一個「鼎」。但是一個不對稱的設計怎可能是「鼎」？

香港故宮文化博物館裏面有兩個巨大的中庭。這兩個巨大的中庭大大減少了展覽空間的面積。展覽空間非常「狹小」。從功能角度看，為什麼業主覺得要用這兩個巨大的中庭空間？裏面為什麼又充斥着一些像監獄鐵閘一樣的垂直鐵支呢？這些符合故宮的美學嗎？

香港興建香港故宮文化博物館的原意是弘揚中華文化，而不是弘揚西方文化。但是香港故宮文化博物館基本上是西方式設計、西方建築師思想，丁點兒沒有考慮中國文化。北京故宮裏面最主要的精神就是門，每一道門、每一堵牆、每一種顏色都有一定的規格和標準，都有其意義。但香港文化博物館基本沒有跟隨，只跟西方，沒有貼地的正門。

再看看故宮博物館的標誌（logo），也是隨西方風格造出來的一個梯形logo。這和中國文化又有什麼關係呢？為什麼要強調「HKPM」（Hong Kong Palace Museum）這個英文簡稱，而不是香港故宮呢？這個就涉及到一個問題︰就是香港政府本身潛在着一種中國文化恐懼症。這種恐懼可能來自對於中國文化的無知、或者是後殖民地時代的潛意識發作。

為什麼香港政府不信風水？是對中國文化沒有認識？有沒有好好去學習？迷信西方設計？恐怕是是洋化心態作崇，以為西方一切都好，就像覺得西方醫術最好，而不去認識中醫；覺得西方教育最好，所以一定要根據英美國際排名，而不會設立自己香港的標準。一切一切，都反映了香港建制的崇洋和文化自卑。

香港要成為中外文化交流中心，就不能讓這種文化自卑的狀態持續下去，否則只會成為西方文化奴隸。西九文化區就是一個活生生的例子。所以我不是在指責建築師，我只是在說明香港政府作為業主，它選擇設計的時候，有沒有經過詳細的分析和論述？故宮設計背後的哲學是否符合故宮標準？香港政府顯然沒有做過認真嚴肅及專業學術性的分析，這是不負責任、不誠實和不正道的。香港故宮文化博物館的展品有觀賞價值，但建築設計卻是以西扮中的反面教材。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



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