周報獨家精選｜提升治理水平　推動香港發展範式轉移

「香港回歸之後，重新納入國家治理體系。」這短短十多字，自從國家主席習近平於2017年7月1日在第五屆特區政府就職典禮上提出後，過去五年就不時出現在中央政府和特區政府的重要公報當中。至日前新一屆政府成立之際，習近平再次重申這句話，並對李家超政府提出四大治理要求，包括提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定，其中針對治理指出新政府迫切需要完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能。

但聽得多，並不一定聽得懂。事實上，上至治港精英下至普羅大眾，人們乍聽之下總是似懂非懂——大家不是簡單地把「治理」理解成為「管治」，就是習以為常地把它當成中央用以宣示對港主權和治權的空話，鮮少深究箇中意涵。即使特首李家超曾在競選政綱承諾「強化政府治理能力」，但也沒有詳細論述何謂治理、為何治理、如何治理。

所以，儘管很多人都解讀指習近平為香港未來指明路向，也都注意到「改革特區治理」正是箇中關鍵，但就是說不出個所以然來。其實，習近平正在推動香港政治發展的「範式轉移」——以治理為主導、以治理為核心，冀能確立與國家治理相一致的價值目標、實現特區治理體系和能力的提升，從而達至增強發展、排解民憂、維護和諧、重建信任的良性政治生態。

系列報道：

習近平推動香港範式轉移——「治理」才是「高度自治」的核心

兩代民主黨人的憂思：港式民主普選何去何從

香港的民主探索為何重要？

直面國民身份認同缺失 好好回答「我是誰」

7月1日，國家主席習近平出席第六屆特區政府就職典禮並發表重要講話。（美聯社）

改革派築金融夢 李小加寄語香港積極創造獨特價值

香港交易所前行政總裁、滴灌通創辦人李小加日前接受《香港01》專訪，回顧過去二十五年的點點滴滴。他形容自己猶如「時代的幸運兒」——學成歸國，派駐香港；既能享受國際規則優勢，又能參與國家發展機遇；從零開始學起，在試錯中前進。「我們這批從那個時代闖出來的人，收穫最重要的（經驗），不是要有答案，而是會問問題。」李小加說，「只有問了問題才有去尋找答案的衝動，問對了問題才能完成正確的任務。」

轉眼間，二十五年過去，中國成長為世界第二大經濟體，而香港則成長為三大國際金融中心之一。過去，李小加以「問問題」的方式推動香港金融向前走；未來，他也期望香港金融能積極主動問問題，繼續尋找專屬於自己的無限可能性。

請按此閱讀全文。

李小加認為，香港要拿出主動的精神，為國家金融創新。（梁鵬威攝）

固化的「香港視野」難解台灣的集體焦慮

香港回歸二十五周年，國家領導人習近平出席慶祝儀式，寄望必須長期堅持「一國兩制」。在台灣，二十五年來香港種種的政治動盪看在眼裏，不分藍綠都對「一國兩制」抱以負面和悲觀的情緒，也投射了自身在台海變局中的憂慮與抵制，形成了如今台灣社會多數對香港的觀點。「今日香港，明日台灣」的恐懼感，依舊在政黨政治主導下的台灣發酵。

台灣陷在一個認知弔詭之中，既要向中國大陸表現強烈的「獨立」地位、不接受「一國兩制」套進台灣身上，又跟着過去的認識窠臼，時不時能從官員或輿論中聽到中共是「紙老虎」的說法，戲謔地認為「統一」或「武統」只是陸方在逞「口舌之快」。事實上，香港的經驗，本身就可以當作台灣重新理解中共的一面鏡子。

請按此閱讀全文。

2020年1月台灣總統大選，不少台灣團體聲援香港，同時為蔡英文助選。（資料圖片 ）

北約進入冷戰模式 新冷戰難見全球格局

在6月26日至30日一連五日接連的G7和北約峰會之後，一道新的鐵幕正重新降落在歐洲大陸。雖然戰略概念首次加入中國內容，峰會更首次邀來日韓澳新四國領袖參與，不過其對中國威脅的內容並無新意，所用的「系統性挑戰」一語更源自歐盟對中國早已有的「系統性對手」定位；北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也表明中國不是北約的「敵手」（adversary）；戰略概念中更多是以中國與俄羅斯的「不斷深化戰略夥伴關係」的維度來看待中國。

請按此閱讀全文。

美國總統拜登宣布，美國將加強北約在歐洲的軍事增援，表示現在比過往任何時候都更需要北約。（美聯社）

中國防疫政策現重大變化 三個方面要好好總結

上周二（6月28日），中國國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，優化調整風險人員的隔離管理期限和方式，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察+7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。次日，工信部宣布從即日起取消通信行程卡「星號」標記。該兩項調整連同不少省市取消常態化核酸檢測，以及國務院此前點名通報過度防疫、明令九不準等，被視為中國因時因勢優化防疫政策的積極變化。

請按此閱讀全文。

疫情進入第三個年頭，中國社會整體上因防疫疲態盡顯。（Getty Images）

敬請留意2022年7月4日出版的第324期《香港01》電子周報。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。