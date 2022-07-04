回歸25周年｜香港的民主探索為何重要？

回望過去二十五年，民主一直是橫亙在香港和北京之間一個核心議題。《港區國安法》的出台和選舉制度的修改，無疑令香港原有泛民群體參政難度大增，但「一國兩制」仍然賦矛香港展開新的民主探索的空間，問題在於，香港能否形成平衡北京和港人雙重訴求的民主形式。



相比於回歸初期的政制發展，目前香港的選舉制度被北京強勢注入了安全和秩序因素，變成了北京主導下的以港府行政主導為特徵的政治制度。這確實有助於維護香港的國家安全、政治穩定，提升行政效率，曾經盛行的為了反對而反對的亂象大幅減少。但事有兩面，新選制的民主成分明顯被壓縮，長期佔有香港過半數民意的泛民群體遭到排斥。

2019年香港修例風波的爆發強烈刺激北京，導致北京強勢調整治港政策，進而才有港區國安法的出台和選舉制度的修改。（新華社）

這就使得哪怕新選制在北京看來是無奈之下的必要產物，能將激進主義、本土主義、分離主義排斥在外，從而確保香港政治的穩定和效能，但還是面臨比較大的認受性困境，並導致許多港人情緒低落，心灰意冷。當然，這也是可預期的。畢竟，香港曾遭受英國殖民統治一百多年，香港和內地在近代中國歷史進程中有着非常不同的遭遇，各自形成不同的政治心理和意識形態。

從短期來看，若新選制下的香港能出現一位類似於港督麥理浩那樣的治港者，進行大刀闊斧的改革，勵精圖治，推動社會公平，憑藉實實在在的政績贏得人心，是有可能改變許多港人的認知，提升新選制和北京治港的認受性。但從長期來看，寄希望於香港出現一位「一國兩制」下的麥理浩是不夠的。香港需要的不止是一位有作為有擔當的特首，而是層出不窮的有作為有擔當的治港者。古往今來，一個社會能否持續產生有擔當有作為的為政者，往往決定一個社會的良政善治能走多遠。

關於精英治理之於社會發展的重要性，新加坡建國總理李光耀曾說：「我們利用一代人的時間成功地從第三世界躋身第一世界……要打造這樣的新加坡，我們需要強有力的政府，必須擁有最有能力的、最有魄力的、最有敬業精神的領導人。我們在物色這類人才，委以重任以檢驗他們。只有這樣的領導人才能保持經濟增長，才能創造好工作。」他認為：「一個國家能取得多大的發展和進步取決於領導者是否具有創新能力，是否願意從其他民族那裏借鑑經驗，能否通過高效的公共服務體系迅速而堅決地落實好的想法，能否讓大多數國民相信進行艱難的改革是有價值的。」

香港雖非國家，但治理的好壞、優劣，同樣與能否有效選賢與能密不可分。可目前香港新選制還是深受舊有人才選拔機制和小圈子的束縛，能否真正並且持續做到「良才善用，能者居之」，是存疑的。從這一點來說，香港亟待建立一套結合古今中外經驗的選賢與能的精英選拔機制，讓賢能者擔當治港者重任。

「一國兩制」仍然賦矛香港展開新的民主探索的空間。（中新社）

除此之外，一個非常關鍵之處在於，民主是合乎人性的、不可抗拒的潮流和大勢。儘管目前世界的民主實踐有各種各樣的問題，香港人普遍渴望的選舉民主更是問題重重，但民主作為一種廣受認可的現代人類社會核心價值，早已經是不爭的事實。當然，民主作為一種價值是一回事，民主作為一種制度又是另一回事，若想建立一種優質可持續的民主制度，有賴於一系列前提條件，而非只是喊喊民主口號......

詳細內容請閱讀第324期《香港01》電子周報（2022年7月4日）《香港的民主探索為何重要？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。