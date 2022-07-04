上周二（6月28日），中國恒大發布公告稱，Top Shine Global Limited of Intershore Consult(Samoa)Limited於6月24日向香港高等法院提出對公司的清盤呈請，涉及債權金額為約8.625億港元（佔恒大集團全部境外債務比不足1%）。在公告中，恒大稱將極力反對該呈請。此外，恒大也預期這一呈請將不會影響公司的重組計劃或時間表。



中國恒大執行董事肖恩回應稱，目前，恒大董事會、風險化解委員會以及各級管理團隊運作均不受影響，各方正不遺餘力地穩定生產運營，並繼續與境內外債權人就境外債務重組進行積極溝通。

早在3月22日，肖恩在投資者電話會議上說道：「截至3月22日，公司已與89家境外機構債權人取得了聯繫，徵求了意見和看法。」但目前來看，恒大顯然沒和境外債權人談攏。截至目前，恒大總計約192.85億美元、共13筆美元債已正式違約。

香港01製圖

境外債壓力極大

恒大並不是沒有迴旋的空間。與債權人和解，撤銷或中止清盤呈請，是大多數企業普遍的解決方案。但對於恒大這樣一家萬億資產規模的企業而言，撤銷清盤呈請的複雜度遠超很多人的想象。

恒大的債務危機從去年9月份「爆煲」，而後被政府約談。2021年12月3日，恒大公告披露了一項2.6億美元擔保義務的通知，導致債權人要求債務加速到期，正式宣告了恒大首筆境外債逾期。這時，廣東省政府派工作組進駐恒大化解債務風險。

恒大化債小組的解決思路，分為境內債券和境外債券。境內債券解決得還算順利，一直無違約記錄。且在幾家大型投資機構的強勢表決下，這些境內債券的展期均順利獲得表決同意。

但境外債才是恒大債務重組真正棘手的問題所在。恒大方面公告顯示，截至3月22日，中國恒大境外債務約227億美元。恒大之前也多次強調，懇請境外債權人給予更多時間，呼籲各境外債權人不採取任何激進的法律行動。然而，境外債權人的壞消息一直接連不斷。

能否重組？

境外債權人着急是可以理解的。海外債權人一般要等國內資產被國內債權人瓜分完畢，剩下還有未被償還和處理的國內非抵押債權人，以及買房未交房的苦主、供應商等，等所有塵埃落定後，海外才能重組。

佳兆業債務重組用時一年半，最終得以復牌。（資料圖片）

可以作為參照的是，在恒大之前，佳兆業在2014年也陷入類似的境外重組困境。從2014年底危機的爆發，到2016年7月完成美元債券的重組，佳兆業用了一年半時間，最終實現了境外債務重組，成功復牌上市。

但佳兆業重組的一年半時間裏，國內房地產的火爆，尤其是深圳市場的火熱，使這些境外債權人和佳兆業成了緊緊綁在一起的利益共同體。

和佳兆業不同的是，恒大顯然沒有趕上一個好時候，而且恒大的負債規模更大，解決難度就更大......

詳細內容請閱讀第324期《香港01》電子周報（2022年7月4日）《恒大遭遇清盤危機 7月能否渡劫？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。