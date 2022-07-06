中國已經成為北約的目標？

上月底，北約（NATO）通過了2010年以來的首份戰略概念（strategic concept）文件。文件開宗明義承認「歐洲-大西洋地區不在和平之中」，指摘俄國「違反對穩定和可預測歐洲安全秩序有貢獻的規範和原則」，將俄國認定為北約安全「最重要且直接的威脅」，批評俄國企圖建立勢力範圍。與此同時，文件首次提到了中國，指中國構成「系統性挑戰」。



雖然戰略概念首次加入中國內容，峰會更首次邀來日韓澳新四國領袖參與，不過其對中國威脅的內容並無新意，所用的「系統性挑戰」一語更源自歐盟對中國早已有的「系統性對手」定位；北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也表明中國不是北約的「敵手」（adversary）；戰略概念中更多是以中國與俄羅斯的「不斷深化戰略夥伴關係」的維度來看待中國。

北約峰會期間，美國總統拜登（中）、韓國總統尹錫悅（左）、日本首相岸田文雄（右）6月29日在馬德里舉行三國首腦會談。坐在拜登後面的官員分別是白宮國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯及防長奧斯汀。（美聯社）

由此可見，美國即使是北約的領頭國，但北約的核心依然是歐洲，中國是美國在全球層面的對手，卻不是歐洲的關注重點。因此，歐洲各國固然給予美國面子，讓日韓澳新等國與會，營造出歐洲與美國印太戰略聯動的場面，又同意在其戰略概念中加入中國內容，但始終沒有將北約整體重心往歐洲以外轉移。

而在實際的北約政策中，中國因素也明顯缺席。經過華盛頓以支持增購F-16戰機的條件遊說，在與瑞典、芬蘭兩國與土耳其達成有關兩國放棄支持庫爾德族不同組織的備忘錄後，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）已有條件地同意瑞、芬兩國加入北約的申請——即使埃爾多安在峰會後仍指要先看看兩國會否如實執行備忘錄內容，才會讓其加入案通過土耳其國會。

瑞、芬兩國的加入使波羅的海變成北約內海，在因氣候暖化而變得愈來愈重要的北極航道孤立俄國，而芬蘭更直逼俄國西北科拉半島的核軍事基地。

澳洲總理阿爾巴內塞、日本首相岸田文雄、北約秘書長斯托爾滕貝格、新西蘭總統阿德恩，以及韓國總統尹錫悅在北約峰會上合照。（美聯社）

同時，北約也將把現有為數4萬的快速應變部隊，大幅增加至30萬。美國也將在波蘭建立其陸軍第五軍的基地，成為美軍在北約東緣的首個常駐部署，亦將多派5,000名士兵駐守直臨黑海的羅馬尼亞，派出兩個F-35中隊到英國駐紮，向西班牙增派兩艘驅逐艦，在意大利和德國佈置空防系統。總體而言，美國在歐駐隊將增加至10萬到12萬。

行動往往比言詞更為響亮。北約的行動說明中國威脅對歐洲而言尚停留於紙張之上。

詳細內容請閱讀第324期《香港01》電子周報（2022年7月4日）《北約進入冷戰模式 新冷戰難見全球格局》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。