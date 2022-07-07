【恩威並施】地區行政由政府內部重組開始

一直以來，一談到地區行政，只講民意代表那個層次，政府內部的分工和應對完全沒有人理解。特首宣布政務司副司長卓永興負責地區行政工作，包括掃除地區清潔黑點、阻街等事情，其實這些工作應該是各區民政事務專員負責，但是由於香港目前這個「畫鬼腳式」架構，民政事務專員根本沒有足夠的指揮能力和權限去指揮不同政府部門的地區工作。



政府部門不能夠各自為政，所以卓副司長終極目標應是提出一個重組政府內部地區行政的方案。先有政府內部的地區行政方案，才去研究和具體執行一個民意代表的授權方案，才是正道。為什麼？民意代表選出來，若果政府部門指揮不協調，只會製造負能量並不斷循環。

過去二十五區議會出現的問題，就是地區選出來的區議員根本沒有真正的監督權，只有批評政府。現在的香港政府部門政出幾十門︰地區交通問題、地區醫療問題、地區教育問題、地區房屋問題、地區衞生問題、地區文化設施問題，均沒有一個整全的方法去處理。不象內地那樣有區長，在所管轄地區有權力。

現在的運輸署根本是一個獨立王國，完全不聽地區意見，也沒有地區化的交通項目。他們雖然有一些負責地區的交通主任，但是思考也是由中環出發，缺乏地區交通的概念。例如要推動單車，某些區域如何推動？怎樣推動？運輸署要帶頭，但它卻不去做。

政府內有幾個署一定要有地區系統︰食環署、衞生署、康文署、運輸署。政府先要作內部統合，確定用怎樣的模式去落實地區行政，應該包括甚麼？之前第五波疫情爆發，地區行政系統基本上癱瘓。民政總署人很多，但是發揮不到任何作用。這是為什麼？

香港有幾十個社區中心，但好像是形同虛設。它們歸屬民政署，所以民政署也需要進行大改革，主管地區行政工作的民政及青年事務局應該擔起這個責任。民政署必需和其他署建立一個清晰的從屬關係，不是像現在一開地區會議幾個部門平起平坐，於是你有你講，我有我做，根本不能夠具體改變問題。

其實別的不說，交通燈這個問題就已經非常搞笑。近日香港政府推出一些「鬼滅」交通燈，放出一些微弱紅光，製造恐怖氣氛，難道是要製造一個香港版的Stranger things嗎？這些匪夷所思、不合乎規劃原則的問題，就是因為運輸署不守規劃署規劃，不受監管，喜歡做什麼就做什麼。在很多大城市，規劃署負責地區的規劃，由交通設施的美學到很多事情都有一個系統去做。香港不是這樣，各個署喜歡做什麼就做什麼，非常參差。

所以歸根究柢，副政務司長的核心任務是重組政府內部地區行政系統，讓它們能夠有效地執行。這也是真正具體呼應習主席所說改善管治的最重要第一步。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）