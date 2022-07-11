周報獨家精選｜安倍晉三之死加速日本「向右」？

日本前首相安倍晉三上周五（7月8）在奈良為參選院選舉拉票期間遇刺身亡，終年67歲。消息一出，全球震撼。作為日本二戰後唯一二度拜相的人，安倍晉三可謂當代最具影響力的日本政治家之一，年少時資質平平，但出身自政治世家，也助奠定了戰後日本的右翼發展路線。

這位右翼旗手驟然離世，無法親眼見證其畢生所追求的使日本成為「正常國家」的夙願，日本社會將如何消化這個「遺憾」，安倍的遇刺身亡會否反成為催化劑，推動他主張及欲推動的修憲工程？

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2022年7月8日，日本《讀賣新聞》職員在街頭派發安倍遇刺的特別報道。（美聯社）

守住中國發展和進步的文明底線 「以理服人」

愛國從來不只有一種形式，更不是靠嘴巴說的，而是要看具體行動。就像張學友在聲明中說的，「聽其言，觀其行」。香港過去幾年發生了很多事情，佔中運動、旺角騷亂、修例風波再加上疫情，不僅像張學友一樣生活在香港的人會感到人心惶惶，差強人意，所有關心香港命運的人也會感到前路茫茫。在這樣的階段，需要的不是撕裂，而是團結，不是一味唱讚歌、表忠心，而是直面問題與矛盾，進而更好的再出發。

系列報道：

像張學友一樣理直氣壯說「香港加油」

請守護中國發展和進步的文明底線

橫跨兩岸三地的「愛的比較級」

司級督導配關鍵績效 政策統籌方見成效

行政長官李家超在上周三（7月6日）宣布成立四個工作組，由司級官員帶領處理土地房屋供應、公營房屋項目、跨代貧窮和地區事務。新政府從頂層設計着手處理民生議題，惟回歸後歷任政府裏司長都身兼大大小小的督導委員會主席，統籌協調成果不彰，幾位新官必須從過往工作的缺失汲取教訓。

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李家超在上周三（7月6日）宣布成立四個工作組，由司級官員帶領處理土地房屋供應、公營房屋項目、跨代貧窮和地區事務。（美聯社）

中國簽292架空巴飛機 顯示美歐戰略分歧

7月1日，中國三大航空集團分別宣布與空中巴士公司（Airbus）簽訂協議，合計向空中巴士購買292架A320NEO系列飛機，總價折合人民幣逾2,400億元。這是近三年來中國民航業首次宣布如此大規模的客機訂單。波音明顯已處於下風，而這並不是表面上經濟賬這麼簡單。

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中國三大民航公司合計向空中巴士購買292架A320NEO系列飛機。（資料圖片）

約翰遜的悲劇可能尚未終結

嫻熟古典的英國首相約翰遜，其政治生涯也有着希臘悲劇的意味。打贏英國脫歐公投一仗、帶領保守黨贏得三十年未見大勝、在疫情之間不幸染疾而與死亡擦身而過、在俄烏戰爭中搶在歐美之前援助烏克蘭......這不能不歸功於約翰遜的英雄氣質，他的政治觸角、不修邊幅和獨特的幽默感，往往決定了他在政壇上的成就。不過，這位「英雄」卻有着致命的性格缺陷——與誠信距離遙遠，這使得他在複雜的英國政治中能以多變的立場爭勝，到今天卻在謊話連連之後遭逢慘敗。問題是，這套悲劇已到劇終了嗎？

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7月7日，約翰遜在首相府門外宣布辭職。（美聯社）

美元指數20年高點能走多遠？

美元指數上周最高一度升穿107，刷新了2002年以來的高點。衡量美元對一籃子16種貨幣的華爾街日報美元指數（WSJ Dollar Index）今年1至6月累計攀升8.7%，創2010年以來最佳半年表現，過去一年漲幅接近14%。美元強勢主要有兩個原因：第一，美國超強加息預期，以及利率走高推高美元；第二，股市和債市表現強差人意，資金尋求避險，從而流入美元。

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當美元強勢時，國際資金會撤出新興市場，轉向美元資產，使新興市場貨幣下跌。（美聯社）

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